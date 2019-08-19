Полицейские на БТР с боем задержали банду грабителей из Татарстана

Сотрудники полиции и Росгвардии с боем задержали двух подозреваемых в грабеже и угоне в Татарстане, спецоперация с участием БТР состоялась в Волгоградской области. Об этом сообщили в МВД России.

По данным полиции, подозреваемые сначала угнали в одном из автосервисов Казани автомобиль, после чего избили 27-летнего казанца, отобрав у него телефон и деньги. Затем они переехали в Набережные Челны, где ограбили квартиру одного из жителей города, угрожая тому ножом. Там они забрали 15 тысяч долларов.

После этого они скрылись в Волгоградской области.

В ходе спецоперации по задержанию двое подозреваемых начали стрелять в сотрудников спецслужб и, угрожая предметом, похожим на гранату, требовали обеспечить им проход. Тем не менее они были задержаны, у них нашли газовый револьвер "Наган" и муляж гранаты, они могли находиться под воздействием наркотиков.