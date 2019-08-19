В Казани на 5 дней увеличат время работы общественного транспорта

В Казани в время проведения Чемпионата WorldSkills будет увеличено время работы ряда маршрутов общественного транспорта.

С 23 по 27 августа автобусные маршруты №№2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 35, 35а, 37, 47, 53, 56, 63, 68, 72, 74, 75, 91, следующие через железнодорожный вокзал «Казань-1», трамвайные маршруты №1 и №5, а также троллейбусный маршрут №7 будут курсировать с 4.30 до 23.30, сообщает Комитет по транспорту городского исполкома.

Изменения вводятся для подвоза волонтеров чемпионата WorldSkills Kazan 2019 к железнодорожному вокзалу «Казань-1» к 6.00 и посадки на электропоезд, следующий к международному выставочному центру «Казань Экспо».