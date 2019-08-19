4 привычки в еде, которые выдают в вас человека из СССР

В CCCР многие люди ели хорошо, но были свои особенности. Советского Союза нет уже почти 30 лет, а пищевые привычки остались.
Поэтому мы представляем вам подборку привычек, которые показывают в вас советского человека.
Оставлять тарелки чистыми
О том, что надо доедать до конца знал каждый советский человек. Эта привычка появилась после войны, когда к еде относились очень бережно. Кроме того, на столах большого разнообразия блюд не было.
Прием пищи строго по расписанию
В СССР все ели три раза в день. Эта привычка у людей развивалась с детского сада. В каждой советской семье было время приема пищи. А сегодня эта традиция практически пропала. Она сохраняется в некоторых регионах, но большинство людей постепенно переходит на другой режим - 5-6 разовое питание.
Есть все с хлебом
Именно в советское время появилась пословица "хлеб — всему голова". И привычка все есть с хлебом осталась от старшего поколения, которые прошли войну и пережили голод.
Покупать только местные продукты
Советские люди считали, что продукты, которые выросли в том же регионе, где они живут, самая полезная еда. Так говорили в те времена. Но на самом деле, в СССР были проблемы с их доставкой. В результате из-за скудного питания у многих был дефицит витаминов.
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