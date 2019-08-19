Стала известна причина резкого запаха газа на улицах, испугавшего казанцев

В Казани накануне вечером на большом количестве улиц чувствовался сильный запах газа, в МЧС РТ назвали причину.

Примерно с 18 часов начали поступать жалобы горожан на резкий запах газа, который чувствовался в Авиастроительном районе, поселке Северный, на улицах Челюскина, Центрально-Мариупольская, Горбунова, Соликамская, Литвинова. Всего поступило свыше 70 сообщений.

Причиной оказалась пустая подземная емкость из-под сжиженного газа, доставленная на утилизацию в компанию "Металл Трейд" в поселке Озёрный Высокогорского района. Рабочие перед утилизацией проводили работы по пропариванию цистерны, расстояние до жилого сектора Авиастроительного района составляло 2,8 км. После появления резкого запаха все работы были прекращены.

Министерство экологии РТ и Роспотребнадзор взяли анализы воздуха.