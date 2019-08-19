Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

08:58, сегодня
Стала известна причина резкого запаха газа на улицах, испугавшего казанцев
10:20, сегодня
Как выбрать квартиру в новостройке Казани - не доверяйте слишком низким ценам
10:08, сегодня
На жительницу Казани оформили кредит в Сети на 400 тыс руб, сняв деньги с карты
09:05, 19.08.2019
5 глупых вопросов про безалкогольное пиво
09:40, сегодня
Как социальные сети помогут пройти собеседование - советы соискателям из Казани
09:36, сегодня
На улице Тэцевской полностью сгорел микроавтобус «УАЗ»
09:08, сегодня
В России могут разрешить блокировать банковские карты
17:56, 19.08.2019
Стало известно имя одного из подозреваемых по делу о вандализме у Кабана
17:07, 19.08.2019
В казанской больнице пациент выпал из окна палаты и погиб через 2 часа
15:59, 19.08.2019
В Челнах мужчина переломал ребра жене
15:49, 19.08.2019
Аналитик банка «Открытие»: Татарстану нужно диверсифицировать экономику
15:39, 19.08.2019
В Казани ГИБДД предупредила активистов о штрафах за перекрытие дорог
15:30, 19.08.2019
Казанские кондукторы работают мимо кассы: Prokazan объясняет права пассажиров
15:10, 19.08.2019
В Казани провели редкую операцию на сердце мужчине, чудом дожившему до 38 лет
15:06, 19.08.2019
Под Елабугой «ВАЗ» насмерть задавил мужчину
14:29, 19.08.2019
Ашот+Ашот: 23 необычные надписи на стенах в Казани
14:12, 19.08.2019
В Татарстане число продаж квартир в ипотеку за полгода упало почти на треть
13:37, 19.08.2019
В Челнах загорелся элитный дом в 12-м комплексе
13:30, 19.08.2019
В МЧС предупредили жителей Татарстана о грозе и сильном ветре
13:28, 19.08.2019
В Зеленодольске сотрудники МЧС проверили школы перед новым учебным годом
12:41, 19.08.2019
В Казани пьяный водитель «Яндекс.Драйва» за 2 часа дважды попал в ДТП
12:09, 19.08.2019
В России ужесточили правила ввоза багажа через границу
11:59, 19.08.2019
В Казани пожар в магазине потушило пивом
11:39, 19.08.2019
В Казани активистов задержали за плакат с просьбой не мусорить
11:27, 19.08.2019
Стало известно, сколько нужно зарабатывать в РТ, для комфортной выплаты ипотеки
11:17, 19.08.2019
СК возбудил уголовное дело после отравления детей в Иннополисе
11:11, 19.08.2019
В Челнах скончался уже второй младенец
10:59, 19.08.2019
Стало известно, как могут сэкономить на платной трассе из Москвы в Казань
10:41, 19.08.2019
В Челнах нашли тело мужчины, висящее на столбе
10:31, 19.08.2019
Появилось видео с вандалами, изуродовавшими набережную озера Кабан
10:24, 19.08.2019
В Зеленодольске сгорела легковушка, второе авто пожарным удалось спасти
10:08, 19.08.2019
Стало известно, кто выступит в Казани на День города
10:04, 19.08.2019
В Зеленодольском районе на полторы недели закроют железнодорожный переезд
09:51, 19.08.2019
На улице Несмелова в Казани насмерть сбили пешехода, переходившего на «красный»
09:11, 19.08.2019
В Челнах скончался 8-месячный ребенок
09:08, 19.08.2019
Сегодня в Татарстане ожидается дождь и +26
09:00, 19.08.2019
В Иннополисе отравились четыре ребенка
18:03, 18.08.2019
Модные тенденции в женской обуви
17:48, 18.08.2019
«Рубин» прервал серию поражений в Премьер-лиге
17:09, 18.08.2019
В Казани нашли вандалов, изуродовавших набережную озера Кабан
15:02, 18.08.2019
Геморрагическая лихорадка у детей из лагерей в Татарстане: возбуждено дело
13:03, 18.08.2019
В Казани нашли мужчину, который катался на крыше Toyota
11:37, 18.08.2019
Стало известно, сколько баранов принесли в жертву на Курбан-байрам в Татарстане
10:55, 18.08.2019
Под Казанью нашли труп жительницы Челнов, которую сбил неизвестный
10:41, 18.08.2019
Сильный пожар в Казани сняли на видео: стало известно, что сгорело
10:17, 18.08.2019
Минздрав предложил урезать зарплату за перекуры на работе
10:11, 18.08.2019
Под Казанью пропал рабочий завода
10:00, 18.08.2019
В Казани сегодня пройдет авиашоу с вертолетами и бомбардировщиками
09:53, 18.08.2019
Синоптики: в Татарстане ожидается жара в +31 градус и гроза
09:42, 18.08.2019
В Татарстане дачник начал задыхаться, увязнув в гудроне
09:30, 18.08.2019
Стали известны подробности массового смертельного ДТП с лесовозом в Челнах
09:27, 18.08.2019
В Челнах дачник начал задыхаться, увязнув в гудроне
09:18, 18.08.2019
Стали известны подробности массового смертельного ДТП с лесовозом в Челнах
09:05, 18.08.2019
Соцсети: Казань накрыла «дымка», похожая на смог
17:55, 17.08.2019
Завтра в Казани воздух прогреется до +29 градусов
17:23, 17.08.2019
Соцсети: в Казани девушка за рулем иномарки закидала яйцами дорожных рабочих
16:48, 17.08.2019
Под Казанью на пожаре погиб молодой мужчина
16:22, 17.08.2019
В Челнах столкнулись фура, легковушка и лесовоз: погиб один человек
15:08, 17.08.2019
В Иннополисе затопило подъезд нового дома
14:33, 17.08.2019
В Татарстане откроется первый полилингвальный образовательный комплекс
14:10, 17.08.2019
Тест дня: насколько хорошо вы помните названия столиц, входящих в СССР
14:03, 17.08.2019
Как сэкономить на авиабилетах
13:18, 17.08.2019
Вандалы изуродовали набережную озера Кабан. Казанцев просят помочь найти авторов
12:07, 17.08.2019
От певца Салавата требуют вернуть орден Совета муфтиев из-за анекдота о мулле
11:21, 17.08.2019
В Казани иномарка на скорости врезалась в ограждение и перевернулась на крышу
10:48, 17.08.2019
В Елабуге мужчина на «ВАЗе» насмерть переехал брата
10:10, 17.08.2019
В Казани внедорожник вылетел на тротуар и сбил 5-летнюю девочку на самокате
09:30, 17.08.2019
Микрокредит онлайн: быстро и удобно
08:57, 17.08.2019
Текстильное оформление бизнеса
08:48, 17.08.2019
В Казани на улице Чистопольская рухнул огромный баннер
19:41, 16.08.2019
Казань сегодня: смерть медсестры и утечка аммиака
17:19, 16.08.2019
В Челнах подростки в масках и с битой напали на гражданина Азербайджана
17:10, 16.08.2019
Над Казанью пролетели бомбардировщики
16:25, 16.08.2019
Зеленодольский завод планирует сдать корабль «Ингушетия» до конца года
16:08, 16.08.2019
В Татарстане после удара молнии загорелся комбайн
16:00, 16.08.2019
Прочный фундамент с использованием ЖБИ
15:34, 16.08.2019
Минтруд предложил повысить МРОТ
13:26, 16.08.2019
В РТ осудили мужчину за насилие над пасынком. В деле фигурируют 99 эпизодов
12:12, 16.08.2019
Жительница Зеленодольска пыталась пронести в колонию симки и «флэшку»
12:02, 16.08.2019
В Челнах на заброшенной стройке КФУ ребенок упал с высоты
10:57, 16.08.2019
На «Камазе» намерены увольнять сотрудников, которые допустили брак
10:34, 16.08.2019
В Зеленодольске построят склад для интернет-магазина Wildberries
09:51, 16.08.2019
В Челнах на лестничной площадке обнаружили девушку. Она истекала кровью
09:38, 16.08.2019
В эту субботу зеленодольцев приглашают на мыльно-воздушное и световое шоу
08:46, 16.08.2019
Сегодня синоптики прогнозируют в Татарстане сильную грозу и град
17:53, 15.08.2019
В Челнах разбился мужчина, выпав с седьмого этажа
16:11, 15.08.2019
В Челнах разыскивают пропавшего мужчину
15:12, 15.08.2019
В Татарстане насмерть сбили мужчину, который голосовал на трассе
14:55, 15.08.2019
В Зеленодольске планируют открыть службу ухода за одинокими стариками
11:51, 15.08.2019
МФЦ Татарстана прекратили прием заявлений на водительские права
10:00, 15.08.2019
Зеленодольская школьница стала участницей мирового чемпионата WorldSkills-2019
09:04, 15.08.2019
В Татарстан вернулось лето: воздух прогреется до +26
14:11, 14.08.2019
Телефонные аферисты обманули жительницу Зеленодольского района на 200 тысяч
13:55, 14.08.2019
На трассе «Йошкар-Ола - Зеленодольск» произошло ДТП: пострадали два человека
09:02, 14.08.2019
Синоптики прогнозируют сегодня в РТ небольшой дождь и +20
10:50, 13.08.2019
В Зеленодольске продолжаются поиски пропавшего 27-летнего парня
16:25, 12.08.2019
Фестивальный день для всей семьи в Зеленодольске: публикуем программу праздника
16:09, 12.08.2019
Музей археологии дерева в Свияжске получил профессиональную награду комитета ICO
15:38, 12.08.2019
Сегодня до полуночи закроют загородную трассу «Йошкар Ола - Зеленодольск»
14:43, 12.08.2019
В Татарстане сотрудники МЧС спасли гуся, провалившегося в колодец
10:44, 12.08.2019
Из-за Worldskills добраться из Зеленодольска в аэропорт можно лишь с пересадкой
09:44, 12.08.2019
В Васильево «Киа» опрокинулась с дороги, отправив водителя в больницу
архив ProKazan.ru

Стала известна причина резкого запаха газа на улицах, испугавшего казанцев

Cегодня, 08:58 525 9 Автор: prokazan.ru
Причина - пропаривание цистерны

В Казани накануне вечером на большом количестве улиц чувствовался сильный запах газа, в МЧС РТ назвали причину.

Примерно с 18 часов начали поступать жалобы горожан на резкий запах газа, который чувствовался в Авиастроительном районе, поселке Северный, на улицах Челюскина, Центрально-Мариупольская, Горбунова, Соликамская, Литвинова. Всего поступило свыше 70 сообщений.

Причиной оказалась пустая подземная емкость из-под сжиженного газа, доставленная на утилизацию в компанию "Металл Трейд" в поселке Озёрный Высокогорского района. Рабочие перед утилизацией проводили работы по пропариванию цистерны, расстояние до жилого сектора Авиастроительного района составляло 2,8 км. После появления резкого запаха все работы были прекращены.

Министерство экологии РТ и Роспотребнадзор взяли анализы воздуха.

подписывайся на наши соц.сети

комментарии

Горожанин
0
20 августа 2019
09:26
Теща звонит зятю в истерике:
- В квартире запах газа, что делать?!
- Ну вы же женщина верующая, зажгите свечку, помолитесь.
Горожанин
0
20 августа 2019
09:27
Какая емкость, остатки какого газа, в каком количестве, какими методами проводились работы, какая концентрация и каких веществ, их влияние на организм человека? Ждем детальных разъяснений от компетентных органов.
Горожанин
0
20 августа 2019
09:30
На кафедре травматологии показывают пациента с ожогами тела и лица. Он нам рассказывает о произошедшем:
- Прихожу домой с работы, чувствую - запах газа. Но я то знаю, что электричество включать нельзя. Ну, я спичку чирк-чирк!
Горожанин
0
20 августа 2019
09:54
Везде ложь,беспардонное вранье.Я сильно старый и очень устал от бесконечного вранья во всем.
Горожанин
1
20 августа 2019
09:57
врут. врут ОРГСИНТЕЗ причина запаха а начальники в казани сплошь нелюди которых надо уничтожать
Горожанин
0
20 августа 2019
10:04
Ну сейчас . Разбежался . Больше тебе ничего не надо ? Губу закатай , разъяснения ему. Сказали что угрозы нет , вот и верь на слово.
В ответ на комментарий пользователя
Какая емкость, остатки какого газа, в каком количестве, какими методами проводились работы, какая концентрация и каких веществ, их влияние на организм человека? Ждем детальных разъяснений от компетентных органов.
Развернуть
Горожанин
0
20 августа 2019
10:12
Никогда не верь власти, она врет даже тогда, когда говорит правду.
В ответ на комментарий пользователя
врут. врут ОРГСИНТЕЗ причина запаха а начальники в казани сплошь нелюди которых надо уничтожать
Развернуть
Горожанин
0
20 августа 2019
10:14
рот закрой. все ясно начальники травят город ты з а начальство мы вас всех скоро кричать будешь мать твоя орать будет от боли!! ты всё понял любитель начлаьников?!
В ответ на комментарий пользователя
Ну сейчас . Разбежался . Больше тебе ничего не надо ? Губу закатай , разъяснения ему. Сказали что угрозы нет , вот и верь на слово.
Развернуть
Горожанин
0
20 августа 2019
10:17
ротик прикрой начальники итвоя власть врет всегда и ты тоже ятебя найду и убью верь мне обещаю умирать ты будешь долго скоро всех этих неумных толстых мужичков будут терзать и убивать понял??смотри всех твоих близких жестоко убьем начальники в казани все враги народа всех надо ..ты понял???а то адвокат нашелся глаза вырву язык отрежу тебе

всем вам смерть
В ответ на комментарий пользователя
Никогда не верь власти, она врет даже тогда, когда говорит правду.
Развернуть
Горожанин
0
20 августа 2019
10:19
От пустой цистерны в 15 кубов столько запаха не будет, это же смешно верить таким сказкам

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

10:27, 19.08.2019
Под Ульяновском школьник зарубил топором всю семью: возбуждено уголовное дело
15:47, 17.08.2019
В Саратове детский паровоз переехал ребенка
14:04, 15.08.2019
Потребительский кредит или кредитная карта?
15:54, 14.08.2019
Как собрать ребенка в школу и не разориться?
09:26, 17.08.2019
Instagram Ольги Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про «блокадницу»
11:27, 16.08.2019
В России мужчина скончался от кровотечения из-за отравления подсолнечным маслом
10:29, 16.08.2019
На Кубани 9-летняя девочка случайно зарезала своего брата
09:26, 16.08.2019
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
16:50, 15.08.2019
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 млн рублей
12:08, 15.08.2019
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку
12:37, 14.08.2019
В России медведь разрыл могилу и утащил покойника
09:41, 14.08.2019
В России врач скорой пнул женщину, которой требовалась помощь
10:47, 13.08.2019
Уфимская дознавательница, которую изнасиловали полицейские, впервые пришла в суд
17:31, 12.08.2019
В России журналистке выстрелили в голову
11:29, 12.08.2019
В России скончалась звезда Playboy. Ей было 29 лет
09:47, 12.08.2019
В России студентка умерла за несколько дней от загадочной болезни
11:58, 11.08.2019
У дворника из Подмосковья обнаружили долг в 2 млрд рублей
09:24, 11.08.2019
В России полицейский подал заявление на девушку из-за слов об отсутствии совести
10:04, 10.08.2019
Скончался тренер сборной России по бейсболу. Ему было 37 лет
17:10, 09.08.2019
В Москве задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат
15:10, 07.08.2019
В соседней республике участковый погиб в ДТП во время прямого эфира в Instagram
14:24, 07.08.2019
СМИ: в России школьник умер после драки с десантником
10:37, 07.08.2019
СМИ: труженицу тыла ВОВ похоронили в мешке для трупов
10:19, 07.08.2019
Скандально известный дизайнер Артемий Лебедев «сбежал» из России
09:27, 07.08.2019
Скончалась известная российская бизнес-леди Алла Вербер
10:57, 05.08.2019
В России хотят ввести еще один способ получения зарплаты
09:49, 05.08.2019
В России задержали блогера, который призывал убивать детей силовиков
17:31, 04.08.2019
Бастрыкин отправил следователей разобраться в причинах пожаров в Сибири
17:01, 03.08.2019
В России введен запрет на выдачу микрозаймов под залог жилья
13:41, 02.08.2019
СМИ сообщили о свадьбе Ксении Собчак
10:11, 02.08.2019
В России уволили чиновницу, которая пнула ногой бездомного
17:14, 01.08.2019
В России студент изнасиловал спящую гостью дяди
12:13, 31.07.2019
В Башкирии бойцовская собака напала на 4-летнего ребенка
12:14, 30.07.2019
В соседней республике на улице нашли девятимесячного ребенка
10:50, 30.07.2019
В России упростили правила продажи и покупки жилья
16:56, 29.07.2019
В РФ двое школьников с пистолетом совершили налет на магазин игрушек
10:21, 29.07.2019
Оппозиционера Навального госпитализировали. Врач считает, что его могли отравить
09:14, 29.07.2019
В Москве в одной из квартир нашли чемодан с телом девушки
11:21, 28.07.2019
В Санкт-Петербурге известного блогера нашли мертвым в канализации
15:10, 27.07.2019
В Башкирии патологоанатом устроил стрельбу в морге
15:27, 26.07.2019
В России появятся светофоры, проецирующие «лазерный барьер» для водителей
12:22, 26.07.2019
В России после драки скончался 27-летний хоккеист
10:06, 26.07.2019
В России могут подорожать сладости
11:54, 25.07.2019
В Москве кассир сбежала через окно с 41 млн рублей. Ее объявили в розыск
09:34, 25.07.2019
В России чиновница избила бомжа ногами
17:52, 24.07.2019
В Башкирии еще один кассир украл из банка более 6 млн рублей
09:21, 24.07.2019
В США после боя скончался российский боксер
15:32, 23.07.2019
В соседней республике мужчина задушил мать шестерых детей из-за алиментов
13:44, 23.07.2019
В Уфе скончался бывший продюсер Земфиры
10:41, 23.07.2019
Россиянин держал 10-летнего сына на цепи в сарае
10:08, 23.07.2019
В Хабаровском крае в палаточном лагере произошел пожар: погиб ребенок
16:46, 22.07.2019
Скончался шеф-редактор ток-шоу «Пусть говорят»
16:10, 22.07.2019
В России пьяный водитель скорой сбил беременную женщину. Она погибла
13:58, 22.07.2019
В России мужчина изнасиловал несовершеннолетнего внука
09:26, 22.07.2019
В Подмосковье 17-летний парень скончался от бешенства
12:39, 21.07.2019
В России из-за ливней провалился участок федеральной трассы
11:07, 21.07.2019
ОМОН жестоко избил болельщиков «Спартака»
10:21, 20.07.2019
В России на АЗС водитель с лопатой спас девушку от насильника
16:17, 19.07.2019
СМИ: в России двое мужчин занялись сексом на крыше церкви
14:52, 19.07.2019
Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на отдыхе
11:22, 19.07.2019
В Москве полицейский заказал похищение начальника, чтобы добиться его увольнения
09:55, 19.07.2019
В Шереметьево из-за ЧП на борту эвакуировали пассажиров: пострадали 8 человек