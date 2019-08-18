В Казани провели редкую операцию на сердце мужчине, чудом дожившему до 38 лет

В Казани в МКДЦ провели уникальную операцию на сердце 38-летнему Денису Цветкову, который, как заявили врачи, чудом дожил до своего возраста.

У мужчины диагностировали тяжелый врожденный порок сердца Тетрада Фалло, лечить его нужно в раннем детстве, поскольку летальность при этом заболевании с возрастом превышает 80%.

- Пациент поступил в тяжелейшем состоянии - он уже не мог ходить, почти не мог говорить и страдал сильной одышкой. Сердце имело неправильную форму и работало вполсилы. Ситуацию осложняло и то, что грудная клетка, сосуды и мышцы у Дениса сформировались неправильно, и это могло непредсказуемо повлиять на ход операции, - отметили в МКДЦ.

Операция шла 9 часов, пациенту заменили клапан легочной артерии, сделали пластику тракта правого желудочка с расширением и устранили дефект межжелудочковой перегородки. Все прошло успешно.

- Я больше не задыхаюсь, могу ходить. О тех таблетках, которые раньше глотал горстями, даже не вспоминаю. Ничего не болит, - рассказал Денис Цветков.

В ближайшее время он собирается приехать в родную деревню, чтобы просто погулять.