Стало известно, как могут сэкономить на платной трассе из Москвы в Казань

Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва-Уфа, что позволит вдвое сократить расходы на проект. Об этом сообщают "Ведомости".

Правительство России целый год откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 миллиардов рублей, сейчас предлагается строить дорогу до Владимира, а дальше расширить трассу М7 Москва-Уфа до трех полос там, где их сейчас две, и достроить объезды четырех городов: Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

Все это позволит сократить расходы на проект до 279 миллиардов рублей, из которых 121 миллиард рублей приходится на новую дорогу.

Минтранс и "Автодор" настаивают на новой дороге до Казани.

Ранее сообщалось, что платная скоростная трасса Москва — Казань пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане. Длина участка составит 729 км, расчетная скорость движения по трассе — 120 км/ч. Дорогу планировалось построить к 2025 году. Ее строительство обойдется в 539,6 млрд рублей, из которых более 323 млрд рублей предполагается привлечь за счет субсидий из федерального бюджета, 216,5 млрд рублей — из внебюджетных источников.