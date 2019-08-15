В Иннополисе отравились четыре ребенка

В детском лагере в Иннополисе с признаками отравления были госпитализированы четверо детей, сообщила в воскресенье замруководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова, передает ТАСС.

Все дети учатся в летней проектной школе вуза, 17 августа они ездили в Казань на экскурсию, где обедали в одном из кафе. Уже вечером дети начали жаловаться на проблемы с желудком. Всего с жалобами обратился 31 ребенок

По данным Роспотребнадзора, были госпитализированы пятеро человек, все остальные чувствуют себя нормально.

Сейчас специалистами отобраны пробы внешней среды и материал от сотрудников для лабораторных исследований, проверки будут проводиться и в кафе, где ели дети.