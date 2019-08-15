В Казани нашли мужчину, который катался на крыше Toyota

В Казани сотрудники ГИБДД нашли мужчину, который катался на крыше внедорожника Toyota, сообщили в Instagram службы.

За рулем авто был 54-летний местный житель, который вез на крыше своего 53-летнего друга.

В отношение водителя были составлены административные материалы по фактам перевозки людей вне кабины автомобиля и опасного вождения, на пассажира с крыши составили протокол за непристегнутый ремень.

Ранее в ГИБДД предупреждали о постоянном мониторинге информации из Интернета.