В Казани нашли мужчину, который катался на крыше Toyota

В Казани сотрудники ГИБДД нашли мужчину, который катался на крыше внедорожника Toyota, сообщили в Instagram службы.
За рулем авто был 54-летний местный житель, который вез на крыше своего 53-летнего друга.
В отношение водителя были составлены административные материалы по фактам перевозки людей вне кабины автомобиля и опасного вождения, на пассажира с крыши составили протокол за непристегнутый ремень.
Ранее в ГИБДД предупреждали о постоянном мониторинге информации из Интернета.
комментарии
Он на крыше ехал, какой в пень ремень))
Ума на большее не хватило