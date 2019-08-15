В Татарстане дачник начал задыхаться, увязнув в гудроне

В Набережных Челнах в поселке Сидоровка 26-летний парень пострадал, опрокинув на себя ведро с гудрном, сообщают "Челнинские известия".

Дачник вместе с другом накануне приехали в свой недостроенный дом, владелец дома занялся обработкой септика гудроном, спустившись в резервуар. Через какое-то время из колодца септика послышались крики. Предварительно, парень опрокинул на себя ведро с вязким гудроном, начал задыхаться от боли и нехватки воздуха, его дуг попытался вытащить его, но не смог, при этом сам тоже перепачкался гудроном.

После этого он вызвал спасателей и врачей, пострадавшего вытащили и экстренно госпитализировали.