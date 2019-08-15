Стали известны подробности массового смертельного ДТП с лесовозом в Челнах

В МВД по РТ сообщили подробности смертельного ДТП в Набережных Челнах, которое случилось накануне, массовое столкновение произошло на Альметьевском тракте.

По данным ведомства, 53-летний водитель "Камаза" с полуприцепом в 12:30 на высокой скорости не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Volvo, за рулем которого был 49-летний мужчина. В результате по очереди произошло еще несколько столкновений с KIA Rio, после с Hyundai Solaris, затем с Chevrolet Niva и с KIA Sportage. Все автомобили ехали в попутном направлении.

В результате ДТП водитель "Камаза" от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель Volvo с травмами доставлен в БСМП.