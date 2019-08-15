Над Казанью пролетели бомбардировщики

Над центром Казани сегодня пролетели бомбардировщики, таким образом проходит подготовка к авиационному шоу.

Напомним, шоу состоится 18 августа. С 16:00 – 16:30 – официальное открытие; 16:30 – 17:10 – летная программа; 17:10 – начало концертной программы (выступление творческих и трудовых коллективов).

Перед зрителями пролетят ТУ-95, ТУ-160, ТУ-22МЗ и ТУ-214, авиация общего назначения Stinson 108, Цесна-172, «Фермер», «Роланд», «Саванна» и вертолеты «АНСАТ», «Ми-8», «Ан-2», «Як-12», «Bell 206В3».