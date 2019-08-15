«Вора в законе» из Казани, отказавшегося от титула, задержали перед отпуском

Стали известны подробности задержания 59-летнего "вора в законе" из Казани Олега Мухаметшина, известного как Муха Люберецкий, после которого он заявил, что отказывается от своего криминального статуса, выяснилось, что это случилось перед отпуском с женой. Об этом сообщает "Росбалт".

Олега Мухаметшина задержали сотрудники ГУ МВД РФ по Москве, когда он собирался лететь на отдых с супругой, однако сразу после задержания он передал оперативникам заявление о том, что не является "вором в законе". Это сработало, после профилактической беседы Мухаметшина отпустили.

Отмечается, что решение воров подавать после задержания заявления в полицию о том, что они не являются "ворами в законе", было принято в ходе обсуждения в интернет-мессенджерах нового путинского закона о наказании за занятие высшего положения в тюремной иерархии. "Воры в законе" решили, что под угрозой 15-летнего срока в СИЗО можно даже письменно признать, что ты не являешься "вором в законе".

- Если мафиози письменно откажется от своего "воровского" титула и письменно же сообщит о двух известных ему преступлениях, которые не раскрыты, его могут "вывести" из-под сурового нового закона. Тогда он сядет как обычный смертный, - говорится в публикации.

В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за организацию преступного сообщества или участие в нем и вводит уголовную ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы для тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии. Таким образом, УК РФ дополнился новой статьей ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), которая устанавливает за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с возможным штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.