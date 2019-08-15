В Казани на улице Академика Арбузова произошла утечка аммиака

В Казани на молочном заводе на улице Академика Арбузова сегодня днем произошла утечка аммиака, сообщили в МЧС РТ.

Происшествие случилось на складе готовой продукции в 14:20, сразу после ЧП рабочих завода отвели на безопасное расстояние.

- Пожарные подразделения выставили водяную завесу. Из подводящего патрубка 50-литрового резервуара происходило истечение паров аммиака в незначительном количестве, - сообщили в МЧС.

Был перекрыт вентиль, сейчас аммиак больше не испаряется. Угрозы для жителей города нет.