В Казани на улице Академика Арбузова произошла утечка аммиака

В Казани на молочном заводе на улице Академика Арбузова сегодня днем произошла утечка аммиака, сообщили в МЧС РТ.
Происшествие случилось на складе готовой продукции в 14:20, сразу после ЧП рабочих завода отвели на безопасное расстояние.
- Пожарные подразделения выставили водяную завесу. Из подводящего патрубка 50-литрового резервуара происходило истечение паров аммиака в незначительном количестве, - сообщили в МЧС.
Был перекрыт вентиль, сейчас аммиак больше не испаряется. Угрозы для жителей города нет.
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