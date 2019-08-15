Казань лишилась одного из «воров в законе»

59-летний "вор в законе" из Казани Олег Мухаметшин, известный как Муха Люберецкий, обратился с заявлением на имя начальника ГУ МВД по Москве с заявлением, что он не является им и отказывается от данного титула. Об этом сообщает "Прайм Крайм".

Заявление было подано 5 августа, по словам Мухаметшина, он не считает себя вором в законе, уточняется, что вряд ли в полиции кто-то поверил, что никаким статусом он никогда не обладал.

Ранее неоднократно судимый за подделку документов, разбой, хранение оружия и побег из-под стражи уроженец Казани Олег Мухаметшин был коронован в 1994 году по рекомендации московских воров "в законе" Андрея Исаева (Роспись) и Владимира Савоськина (Савоська).

Таким образом, Олег Мухаметшин-Дегтярев стал первым после появления новой статьи отказником от этого статуса.

Ранее в Казани завели уголовное дело в отношении вора в законе 53-летнего Рашида Хачатряна (Джамбульского) по статье УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, — соответствующая статья вносится в УК РФ. Максимальное наказание по ней — от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом в пять миллионов рублей.