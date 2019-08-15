В Татарстане покончила с собой медсестра ЦРБ

В Кайбицком районе Татарстана покончила с собой 41-летняя медсестра местной ЦРБ, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Информацию из соцсетей подтвердил источник портала.

Тело женщины было найдено вечером 3 августа в ее доме в деревне Старые Чечкабы.

- 14 августа после проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", будут изучаться условия жизни погибшей в семье и на работе, - сообщили порталу.

Сейчас в уголовном деле подозреваемых нет.