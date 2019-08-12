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Prokazan.ru

Казанские школьники рассказали, почему им приходится петь на Баумана

Cегодня, 15:30 44 1
Артур Кортес
Prokazan узнал, сколько зарабатывают уличные музыканты

Прогуливаясь по "казанскому Арбату" в выходные дни, через каждые 100 метров можно увидеть и услышать разных музыкантов. Реперы, рокеры, клавишники, гитаристы, скрипачи и аккордионисты. Помимо любви к искусству всех их объединяет еще кое что - “шляпа”. Если быть точнее, это может быть любая вещь, куда слушатели могут положить свои деньги - добровольное пожертвование на развитие творчества.

Среди музыкантов есть и крайне маргинальные попрошайки, которые с “полуубитым” инструментом и внешним видом, просто пристают к прохожим, выпрашивая монету. Но наш материал не о них.

Будний день, 13:00 , я вышел на Баумана в поиске своих героев. Сойдя на станции метро "Кремлевская", я сразу же нашел первого артиста, который оказался скрипачом.  Правда, меня немного смутил его юный вид, но я всё равно решил задать музыканту пару вопросов.

Алексей Сорокин 16 лет (играет на Баумана три года)

Алексей Сорокин, 16 лет (играет на Баумана три года)

- Нас здесь никто не гоняет. Разве что в прошлом году , когда был чемпионат мира по футболу, нас вежливо попросили не играть в это время. А вообще, я закончил музыкальную школу, и в принципе я один из немногих музыкантов на Баумана с образованием.

- Сколько ты зарабатываешь здесь за свой выход?

- От 1000 до 1500. Эти деньги приходят в основном в первый час работы. Но это на скрипке. Гитаристы мне кажется поднимают эти суммы дольше.

- А ты что-нибудь слышал о самозанятых?

- Нет. Да и не подходили ко мне с такими вопросами. Но вот, к примеру, в Москве есть простая внутренняя политика. Когда я вышел поиграть, меня попросили уйти, потому что я слишком юный. Если есть 18, то нет проблем. И за 10 мин я успел заработать там 800 рублей. О налогах речи не было.

 - Стычки или проблемы тут случаются?

- При мне такого не было, всё очень культурно. Могут иногда бездомные попросить добавить денег на пирожок, я помогаю.

- Ты единственный ребёнок  в семье

Нет, у нас в семье трое детей.

А деньги куда ты тратишь свои?

- Коплю на учёбу. После 9 класса я решил поступить в колледж, но на бесплатное обучение я не набрал баллов. Поэтому играю, коплю, а в сентябре пойду учиться на программиста.

Я был уверен, что большинство из музыкантов не имеют цели, а просто зарабатывают на какие-то бытовые нужды. Недалеко от скрипача, играл свои песни гитарист. С виду типичный рокер, но играл довольно неплохо.  Когда я познакомился с этим артистом, то снова был удивлен возрастом.

Данил, 17 лет (На Баумана играет полтора года)

- Мне Алексей сказал, что скрипачи зарабатывают больше, это правда?

- Нет, зарабатывают все, если ты привлёк людей. Я играю в среднем на Баумана по 6 часов, не подряд естественно, а с перерывами и получаю по 1500 рублей примерно, иногда больше.

 - Что ты делаешь, когда тебя просят играть музыку, которая тебе не нравится?

- Я просто отказываю. Говорю, что не знаю аккорды.

 - А деньги куда ты тратишь?

- Коплю на оборудование, "комбик" (гитарный усилитель - прим. автора) нужен, синтезатор, микрофон, стойки. Также трачу деньги на своё музыкальное образование, на репетитора по вокалу

В этот момент у меня был очень удивлённый взгляд

- Каждый человек выбирает для себя цель. Кому-то важно похмелиться, кому-то - развитие. Я работаю не столько ради денег, сколько ради того, чтобы стать хорошим музыкантом.

 - А основная работа у тебя есть?

- Пока нет, впереди поступление в вуз. Потом устроюсь на работу, ну и периодически буду выходить сюда. Самое ”напряжное” здесь – музыка из баров и реклама, она мешает. В остальном, никаких конфликтов и проблем.

Возможно мне повезло нарваться на таких культурных ребят с трезвой головой на плечах, но тем не менее они навели меня на определенные мысли. Некоторые люди осуждают их, считают бездельниками и попрошайками. Отчасти так и есть, но в данном случае у ребят есть цель, как и у десятка таких же артистов. И если у людей есть возможность добровольно поощрить музыканта за песню, почему бы не сделать это.

Представьте ситуацию, что через пару лет в популярном артисте на ТВ вы узнаете Алексея или Данила с улицы Баумана. Просто подумайте, вдруг благодаря вашим 50 р, тот гитарист скопил денег на первый усилитель, чтобы громче играть, чтобы слышали все, и кто-то возможно заметил его. Пусть это и похоже на “киношную” лирику, просто знайте, Джастин Бибер, будучи ребенком, играл на улице, когда гитара была размером с самого Джастина. Сначала над ним смеялись, а потом его заметили и сейчас его состояние оценивается в более 200 миллионов долларов.

У меня всё…

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комментарии

Димас люблю пивас
0
13 августа 2019
17:41
Я вот на кожаной флейте играю, правда не на Баумана, неплохо платят
Горожанин
0
13 августа 2019
18:03
Реально рекламу запретить пора на баумана, задолбали эти говорилки! Аж голова болит и быстрее проскочить охота, на набережной та же хрень - что за бычьё это нормальным считает?

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