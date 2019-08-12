Администратор посуточных квартир в РТ: “Самые порядочные клиенты - проститутки”

По запросу “квартиры Казань посуточно” поиcковые системы выдают сотни ссылок. В месяц таких запросов только в Яндексе насчитывается почти 48 тысяч, пик интереса приходится на июль и август. Корреспондент портала ProKazan узнал, кто и зачем снимает квартиры на сутки, чем это опасно для клиентов и насколько выгодно для владельцев квартир.

Разница в ценах на аренду колоссальна: за 670 рублей можно на сутки арендовать жильё с общим туалетом и без душевой в районе перекрестка улиц Павлюхина и Даурской. За 70 тысяч рублей на время Чемпионата мира по футболу можно было поселиться в апартаментах на Сибгата Хакима . Площадь квартиры - 100 квадратных метров, а окна выходят на “Татнефть арену”.



Сотрудница сервиса аренды посуточного жилья анонимно рассказала нам о внутренней “кухне” бизнеса и о том, как снять квартиру посуточно недорого и безопасно.

Что входит в ваши непосредственные обязанности?

- Я - администратор-горничная. Встречаю гостей, заселяю, прибираю квартиры. Моя зарплата в месяц - от 30 тысяч, но работаю почти каждый день. Работа такая нравится, потому что люблю общаться с людьми. Когда что-то приятное человеку делаешь, и он тебе “спасибо” говорит, я от этого кайфую.

Кто может снять жильё посуточно?

- Жильё может снять абсолютно любой человек, главное, чтобы он был совершеннолетний, чтобы у него с собой были документы, подтверждающие личность, и деньги. Обычно клиент платит за количество прожитых дней и 1-2 тысячи залога, который мы возвращаем после выселения.

Клиенты всегда соглашаются показать документы?

- Бывает, упрямятся, но убеждаем, конфликтов обычно не возникает. Мы должны знать, кто у нас живёт, могут заинтересоваться правоохранительные органы, или в случае нанесения ущерба квартире. При заезде и оплате подписываем договор или квитанцию. Во-первых, это отчётность для съёмщика, во-вторых, там есть пункт об ответственности арендатора за сохранность квартиры.

Кто обычно снимает квартиры?

- В основном, это семьи, пары, которые приезжают на отдых или на лечение. Бывают пенсионеры, которые едут в гости к детям, а у детей негде спать. Клиенты в Казани, на самом деле, хорошие: туристы много гуляют, приходят поздно, даже мусор за собой выносят. Обращаются к нам и местные жители, они снимают квартиры посуточно, чтобы день рождения отметить, или для личных встреч. А самые аккуратные и порядочные клиенты - это девушки “лёгкого поведения”. Они и мусор за собой вынесут, и белье постирают.

Где люди чаще всего хотят жить? Какие требования к квартире предъявляют?

- Любимые места традиционные - центр или район аквапарка. В первую очередь, все хотят видеть жилье чистым. Если в объявлении сказано, что сдаются идеально чистые квартиры, то такими они и должны быть, чтобы клиенты не разворачивались на пороге и не уходили. Обязательно наличие постельного белья, полотенец, телевизора. Это для жилья эконом-класса. В премиум-квартирах должно быть всё.

Постоянно клиенты просят утюг, фен, посуду разную. Как-то требовали дуршлаг - варить пельмени. Один постоялец не мог найти вилки, пришлось везти. Вообще, к просьбам обычно прислушиваемся, привозим необходимые клиентам вещи. А если квартира стоит 10 тысяч за сутки, и клиенту нужна рисоварка - я ему найду и привезу даже рисоварку.

Посуточное жилье ищут, в основном, в центре Казани.

Как появляются постоянные клиенты? Кто они?

- В основном, это командировочные, студенты. Постоянные клиенты - это очень важно. Стараемся на замечания людей обращать внимание: человек приехал, ему понравилось, он ещё раз приедет к вам и друзьям посоветует. Любимые постоянные арендаторы из местных жителей - “почасовики”. Он приехал на два часа, сделал свои дела, уехал. Заплатил 600-800 рублей. А вечером ещё один приехал. Выгодно.

- Арендаторы часто оставляют что-то после себя?

Оставляют еду: фрукты, йогурты. Можно не беспокоится, что будешь голодный ходить. Иногда алкоголь, причем бывает, что в качестве подарка, с запиской. Я с клиентами дружу, поэтому мне пытаются таким образом подарить то шампанское, то коньяк. Нахожу после клиентов шампуни, гели для душа всякие.

Если же забыты ценные вещи, то горничные их сохранят и обязательно вернут владельцу при следующем его визите в город. На этом тоже строится репутация. А вот чаевые в этом бизнесе не практикуются.

Бывают и кражи: обычно воруют по мелочи, как из отелей: пепельницы, полотенца.

Сегодня клиенты оставили в холодильнике такой набор.

Что входит в ежедневную уборку после отъезда клиентов?

- Обязательно подметаем, пылесосим, моем пол, протираем от пыли все поверхности, чистим сантехнику, стираем постельное белье и полотенца. Выносим мусор, бывает, что и “батареи” бутылок от алкоголя остаются. Раз в пару недель - генеральная уборка.

Как снять квартиру максимально выгодно и безопасно? На что обратить внимание?

- Во-первых, есть проверенные сайты: “Booking”, “Airbnb”. Там будет немного дороже, но безопаснее: бронь подтверждается в системе, делаешь предоплату, правда, есть комиссия сервису. При этом сервисы контролируют арендодателей: если много плохих отзывов, то заблокируют и больше не дадут размещаться. К клиентам с сайтов относятся серьезно, они могут написать хороший или плохой отзыв.

Есть частные лица, они больше размещаются на местных сайтах, в соцсетях. С ними можно договориться напрямую, выйдет дешевле. Но гарантий меньше. Вообще, если ищете максимально недорогое жильё, то стоит брать с собой в поездку фен и дорожный утюг: вероятно, такой техники в квартире не будет.

При бронировании обязательно надо сказать, когда и на сколько приедете. Уточните при разговоре цену. В выходные ценник сильно повышается: если едете на несколько дней, старайтесь заселяться не позже четверга и пробуйте договориться, чтобы сумма была, как в объявлении. В пятницу и субботу уже не договориться, в эти дни квартиру сдадут по любой стоимости. Перед приездом лучше также позвонить и напомнить о себе, если это не бронь через крупные сервисы.

Если не сделали предоплату - можете считать, что про вас забудут. Владельцу невыгодно, когда квартиры простаивают, поэтому он скорее заселит человека, который готов подтвердить свое намерение финансово.

В случае, если ваши планы поменялись и квартира больше не нужна, предоплату вернуть сложно. Но чем раньше вы отменяете бронь, тем больше шансов получить назад деньги. Вообще, этот бизнес в нашей стране не регламентируется государством, и всё строится на человечности. Поэтому в разных компаниях все устроено по-разному: чем меньше организация, тем проще договориться о возвратах предоплаты и других моментах.

Если вас на месте не устроило жильё, если реальность не соответствует фотографиям, то можно и поспорить, отказаться от квартиры. Адекватный администратор постарается найти подходящий вариант или привезти недостающие вещи. В целом, если вы ведёте себя адекватно и вежливо, то и администратор постарается учесть ваши пожелания и проживание станет комфортнее.

Мошенники часто встречаются?

- В Казани мошенничество в сфере посуточной аренды жилья не слишком распространено, лично я не вижу в этом какого-то смысла и выгоды. Гораздо прибыльнее честно заниматься своим делом и относиться к клиентам с уважением. А контактами порядочных арендодателей люди потом делятся друг с другом, и сами обращаются к тем, кто уже проверен временем и разными ситуациями.