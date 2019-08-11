Как выглядеть моложе своих лет: 17 привычек, которые помогут сохранить красоту

Стало известно, как женщинам сохранить красоту и даже выглядеть моложе своих лет, рецепты опубликовала "Комсомольская правда".

17 хитростей, благодаря им вы будете выглядеть младше:

Наносите солнцезащитный крем ежедневно

Чтобы выглядеть моложе, солнцезащиный крем нужно наносить ежедневно, люди, регулярно использующие солнцезащитный крем, стареют гораздо медленней чем те, кто наносил крем лишь время от времени.

SPF-фактор 30 – золотой стандарт дерматологии. Наносите его каждый день и не скупитесь. Большинство из нас использует лишь четверть необходимого количества. Покрывайте лицо толстым слоем солнцезащитного крема ежедневно.

Уменьшайте «дозы» пудры

Особенно это касается пудры компактной. Она, конечно, в первый момент здорово выравнивает лицо, но чем дольше пудра лежит у вас на коже, тем сильнее она забивается в морщинки. Это делает их более заметными, а значит, старше.

Пользуйтесь кремом для рук

Кожа на тыльной стороне ладоней очень тонкая. И это делает ее склонной к преждевременному старению. Сухой воздух лишает кожу влаги, из-за чего ваши руки выглядят даже старше вашего реального возраста, поэтому регулярно пользуйтесь кремами для рук.

Избегайте продуктов, окрашивающих зубы

Темная, острая, клейкая пища вроде соуса барбекю или соевого соуса – главный виновник окрашивания зубной эмали. Красное вино, кофе и кола тоже оставляют на зубах пятна и портят их внешний вид, поэтому внимательно наблюдайте за здоровьем зубов и регулярно проходите обследования у стоматолога.

Откажитесь от ярких оттенков в макияже

Некоторые цвета делают нас солиднее и только подчеркивают морщинки. Так что откажитесь от яркого мейк-апа в пользу натуральных оттенков, в первую очередь это такие, как беж, прозрачный блеск, черная тушь.

Реже используйте нагревающие волосы приборы

Из-за использования плоек, утюжков и фенов волосы могут стать тусклыми, потерять объем и - следовательно - сделать вас визуально старше.

Поэтому давайте волосам отдых, дайте волосам высохнуть самостоятельно или вовсе не мойте в этот день голову. При необходимости воспользуйтесь сухим шампунем.

Красьте ногти

Ваш реальный возраст чаще всего выдает не ваше лицо, а ваши руки, поэтому можно покрасить ногти, это отвлечет внимание собеседника от ваших недостатков. Отдавайте предпочтение ярким, но глянцевым лакам.

Регулярно занимайтесь спортом

Тренировки улучшают кровообращение, что позволяет коже выглядеть лучше и уменьшает мешки под глазами. К тому же здоровая физическая активность замедляет старение кожи. Да и вообще, когда вы в хорошей физической форме, вы, само собой, выглядите моложе.

Ограничьте потребление соли

Соль задерживает воду в организме. Из-за этого появляются отеки, особенно под глазами (признаки позраста). Из-за чрезмерного употребления соли человек может выглядеть опухшим.

Задумайтесь о том, сколько соли вы на самом деле потребляете, ведь соль прячется повсюду – в хлебе, соусах и приправах, мясных деликатесах и даже в сладкой выпечке.

Ешьте больше продуктов, богатых белками

Белки – это строительные кирпичики для нашего организма. Если вы хотите иметь здоровые волосы, ногти, кожу, нужно обеспечить тело строительным материалом. А для этого ваш ежедневный рацион должен содержать достаточное количество белковой пищи.

Женщинам рекомендуется употреблять около 46 граммов белков в день.

Беременным, кормящим и женщинам-спортсменкам еще больше.

Ешьте побольше зелени

Зелень – это природная зубная щетка. Богатые волокном овощи, такие как шпинат, листовой салат и брокколи, естественным образом очищают зубы. Они препятсвуют образованию зубного налета (хотя это и не отменяет необходимость чистить зубы дважды в день зубной щеткой и пастой).

Кроме того, люди, регулярно употребляющие в пищу темно-зеленые листовые овощи отличаются более здоровым цветом лица. Помните, овощи должны занимать половину вашей тарелки.

Контролируйте стресс

Стресс сказывается не только на вашем внутреннем состоянии, но и на внешности. Провоцирует воспалительный процесс в коже и усугубляет такие явления, как псориаз, экзема и угри.

В ограничении стресса важную роль играет социальная поддержка, почаще встречайтесь с друзьями, освойте несколько техник расслабления или ведите дневник.

Высыпайтесь

Во время сна в организме вырабатывается больше эстрогена и прогестерона. Эти вещества являются частью механизма регенерации кожи. Именно поэтому с утра ваша кожа выглядит более свежей.

И эти же гормоны предотвращают появление угревой сыпи.

Не засиживайтесь допоздна у телевизора или за работой, придумайте какой-нибудь вечерний ритуал, который поможет вам быстрее уснуть. Например, выпивайте перед сном кружку теплого молока с медом.