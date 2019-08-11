В Казани на 18-летнего парня завели дело за секс в лесу

В Казани завели дело на 18-летнего парня, который занимался сексом с 14-летней девочкой в лесу по улице Минусинская, сообщил источник портала.

Предварительно, парень, проживающий в Казани в общежитии, с 1 по 30 июня занимался сексом с девочкой, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".

- Подозреваемый был задержан, его отпустили под подписку о невыезде, - сообщили порталу.