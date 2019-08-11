В Татарстане задержан вор в законе Рашид Джамбульский

В Татарстане полицейские задержали вора в законе 53-летнего Рашида Хачатряна (Джамбульского), которого подозревают в вымогательстве. Информацию подтвердил источник портала.

Сейчас Хачатрян находится в одном из казанских следственных изоляторов. 6 августа было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".

Кстати



В середине девяностых в Оренбурге действовала организованная преступность, а лидером группировки был «вор в законе» по кличке Икона (Александр Иконников). В эту группировку и вступил Хачатрян, который к тому моменту уже приобрел некую известность в воровском мире. Вероятно, благодаря этому он довольно быстро стал одним из руководителей ОПГ вместе с Иконниковым и еще одним «вором в законе» — Гурамом.



В 1997 году, в марте, в Москве была собрана сходка, на которой Рашид Хачатрян получил статус «законника».



В последний раз Рашид Хачатрян вышел на свободу из колонии 5 июля 2018 года.