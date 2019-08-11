Правозащитник из Казани ищет полицейского, ударившего участницу митинга в живот

Глава правозащитной группы «Агора» (штаб-квартира находится в Казани) Павел Чиков пообещал награду в 100 тыс. рублей за "данные о личности" полицейского, ударившего участницу митинга в живот, об этом он сообщил в Twitter.

Инцидент произошел в субботу после окончания согласованного митинга на проспекте Сахарова: тогда часть участников акции отправилась на "прогулку". Спустя некоторое время полиция начала задерживать людей, при этом грубое задержание девушки попало на видео. На записи видно, что задержанную девушку ведут под руки, и в какой-то момент один из полицейских без повода внезапно бьет ее кулаком в живот.

Внимание, розыск преступника! Вознаграждение 100,000 рублей за данные о личности ударившего Дарью Сосновскую бойца 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве. — Pavel Chikov (@pchikov) 11 августа 2019 г.

Пострадавшую девушку зовут Дарья Сосновская, как сообщает Znak.com, ее адвокат Татьяна Молоканова сейчас готовит заявление.

При этом в Росгвардии заявили, что сотрудники, запечатлённые на видеозаписи, не относятся к их подразделениям.