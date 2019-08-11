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Правозащитник из Казани ищет полицейского, ударившего участницу митинга в живот

Cегодня, 10:43 113 14 Автор: prokazan.ru

Глава правозащитной группы «Агора» (штаб-квартира находится в Казани) Павел Чиков пообещал награду в 100 тыс. рублей за "данные о личности" полицейского, ударившего участницу митинга в живот, об этом он сообщил в Twitter.

Инцидент произошел в субботу после окончания согласованного митинга на проспекте Сахарова: тогда часть участников акции отправилась на "прогулку". Спустя некоторое время полиция начала задерживать людей, при этом грубое задержание девушки попало на видео. На записи видно, что задержанную девушку ведут под руки, и в какой-то момент один из полицейских без повода внезапно бьет ее кулаком в живот.

Пострадавшую девушку зовут Дарья Сосновская, как сообщает Znak.com, ее адвокат Татьяна Молоканова сейчас готовит заявление.

При этом в Росгвардии заявили, что сотрудники, запечатлённые на видеозаписи, не относятся к их подразделениям.

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комментарии

Янош
13
12 августа 2019
11:01
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Ага
1
12 августа 2019
11:02
В полицаи, действительно похоже, одни мрази и ущербы идут.
Горожанин
0
12 августа 2019
11:04
Смешно, как эти бойцы не наши, с соседнего государства что ли просочились, как в ДНР ЛНР?
Горожани
0
12 августа 2019
11:10
Рук-во ,,гвардии,, как и должно быть, подло и трусливо.
Горожанин
0
12 августа 2019
11:12
Да уж. За такой подлый удар девушку в живот , его надо наказать так , чтоб в следующий раз ему нечем было ложку держать.
Горожани
0
12 августа 2019
11:12
Надо было в тот момент дать этому ,,герою,, по яйцам.
Горожанин
0
12 августа 2019
11:14
твою бы мать так
В ответ на комментарий пользователя
Правильно. Из либерастни нужно дурь вышибать. Давно пора уже с их наглых рож при задержании смазывать кулаком ехидную улыбочку.
Развернуть
Горожани
0
12 августа 2019
11:15
Это не Росгвардеец, а какой то эсесовец из 43-го года.
Горожанин
0
12 августа 2019
11:16
Щас его, его же начальник и заложит :-)
Горожани
0
12 августа 2019
11:16
Отрабатывает свои 60 тысяч.
Горожанин
0
12 августа 2019
11:17
Она же после этого удара ,вероятно уже родить некогда не сможет . Это какой же урон здоровью на всю жизнь ?
Горожани
0
12 августа 2019
11:17
Спрятал свою морду - можно и побандитствовать, так что ли?
Горожани
0
12 августа 2019
11:19
Путинские церберы совсем озверели.
sxas
0
12 августа 2019
11:30
О! У нас теперь правозащитники определяют кто преступник.

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