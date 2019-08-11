Девушка сменила отчество на Ангеловна и не смогла поступить в казанский вуз

В Казани студентка из Подмосковья не смогла поступить в КНИТУ им. Туполева, потому что сменила отчество Сергеевна на Ангеловна. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

18-летняя девушка хотела поступить на авиастроительный факультет, В общей базе ЕГЭ ее данные тоже не отображались. Во время сдачи госэкзаменов она сменила фамилию, имя и отчество, которые ей казались неблагозвучными, при этом в базе результатов ЕГЭ она находилась под старыми ФИО, а заявление в вуз подала под новыми. Поэтому девушку не приняли в вуз.

Похожая ситуация случилась с абитуриенткой из Рязани, которая указала в своем электронном заявлении, что результаты ЕГЭ у нее практически 100-балльные. КАИ сделал запрос, но выяснилось, что девушка не дала свое согласие на обработку персональных данных, поэтому зачислить в вуз ее не получилось.