В Казани скончался избитый новорожденный: подозревают мать

В Казани в квартире дома по улице Кулагина вечером 9 августа скончался избитый новорожденный мальчик, была задержана его мать. Информацию подтвердил источник портала.

Ребенок родился в середине прошлого месяца, он проживал вместе с родителями, примерно в 22 часа 9 августа он скончался, как стало известно после, от закрытой черепно-мозговой травмы.

- Полиция задержала 26-летнюю мать ребенка, было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, - сообщили порталу.

Напомним, неделю назад стало известно, что в казанском ЖК "Салават Купере" в квартире дома по улице Нурихана Фаттаха насмерть забили 9-месячную девочку. Подозреваемый был задержан.