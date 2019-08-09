Тест дня: только гений сможет назвать столицы этих 12 стран

Портал ProKazan.ru подготовил для вас новый тест на знание столиц мира. Сможете ли вы без ошибок ответить на эти 12 вопросов?
Проверьте свои знания по географии. Ответ пишите в комментариях.
Портал ProKazan.ru подготовил для вас новый тест на знание столиц мира. Сможете ли вы без ошибок ответить на эти 12 вопросов?
Проверьте свои знания по географии. Ответ пишите в комментариях.
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