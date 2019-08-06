В Казани у Горьковского шоссе украли несколько сотен метров железной дороги

В Казани в лесу у Горьковского шоссе неизвестные украли почти 700 метров рельс железной дороги с подъездных путей, об этом сообщил источник портала.
Неизвестные похитили рельсы еще в конце лета 2015 года.
- Железная дорога находилась около дома №28/5 по Горьковскому шоссе, общая сумма похищенного у "РЖД" имущества составила около 250 тысяч рублей, - сообщили порталу.
Спустя полгода было написано заявление в полицию, а 7 августа было возбуждено дело по статье "Кража".
комментарии
рельс весит порядка 70кг/метр...2 нитки по 700м..итого 98тонн.
в среднем тонна металла 60тысяч, черметвторсырье 12тысяч за тонну.
ИТОГО 1,176млн рублей