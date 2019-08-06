Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

14:00, сегодня
Шаймиев рассказал, как Путин подарил ему часы с руки при первой встрече
14:47, сегодня
В Татарстане в одной из крупнейших сети магазинов запретили продажу спиртного
14:38, сегодня
Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции»‎ выросла в 4 раза
10:27, 06.08.2019
Сравниваем жизнь советских и российских дачников-автомобилистов
14:09, сегодня
СМИ: в Челнах перед смертью мужчина оставил жене смс-сообщение
13:48, сегодня
В Москве задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат
13:28, сегодня
В Казани детей назвали Эллада, Илария и Ария
13:28, сегодня
«Краски», «Великий Болгар» И ещё 5 вариантов, чем заняться в выходные казанцам?
13:22, сегодня
Медведев заблокировал в своем «Твиттере» учителя из Набережных Челнов
13:07, сегодня
Роскачество признало «Мой Билайн» лучшим приложением для iOS среди операторов
12:39, сегодня
Синоптики: сегодня и завтра в Казани ожидается гроза
12:30, сегодня
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
11:49, сегодня
В России хотят ввести национальный стандарт на школьную форму
11:35, сегодня
В Казани насмерть сбили велосипедиста, который неожиданно выехал с обочины
11:34, сегодня
Житель Казани убил мать магнитофоном: его осудили
11:11, сегодня
В общежитии Раифского училища закрытого типа установят видеонаблюдение
11:10, сегодня
В Казани закупают пластины от комаров для участников «рабочего» чемпионата
11:07, сегодня
В центре Челнов построят 25-этажные дома
10:42, сегодня
Житель Набережных Челнов уснул, не заметив, что его чуть не убили
10:34, сегодня
В Казани нашли склад с несколькими тысячами литров нелегального пива
10:13, сегодня
В Татарстане женщина застряла в ванной комнате
09:59, сегодня
Тест дня: что ты знаешь о Советском Союзе?
09:54, сегодня
«Рубин» может провести весь сезон на Центральном стадионе
09:45, сегодня
На улице Фучика байкер насмерть сбил 66-летнего мужчину
09:45, сегодня
В Набережных Челнах на трассе М-7 сбили пешехода
09:24, сегодня
В Казани съехавший с рельсов трамвай перегородил все полосы
09:23, сегодня
В Татарстане мужчина незаконно косил овес
08:59, сегодня
В Казани скончался один из духовных лидеров
08:52, сегодня
В Зеленодольском районе пьяный водитель насмерть сбил мотоциклиста
07:11, сегодня
Сегодня в Татарстане будет пасмурно и вернутся дожди
18:59, 08.08.2019
В Казани «ВАЗ» приковали цепью к столбу
17:54, 08.08.2019
Стало известно, кто виноват в ДТП с автобусом под Новороссийском
17:31, 08.08.2019
В Казани нашли новое болото. Там будут строить ЖК
16:54, 08.08.2019
В Челнах на офис микрозаймов напал вежливый грабитель
16:48, 08.08.2019
В Казани завели дело на владельца квартиры, лед с балкона которой убил женщину
16:21, 08.08.2019
В центре Казани на 136 гектарах появится новый жилой микрорайон
16:05, 08.08.2019
В Нижнекамске у водителя кроссовера нашли пистолет
15:18, 08.08.2019
Жители России смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов
15:08, 08.08.2019
Многодетных родителей из Зеленодольска могут лишить родительских прав
14:56, 08.08.2019
«Ак Барс» забросил пару шайб «Салавату Юлаеву» и выиграл зеленое дерби
14:21, 08.08.2019
В Казани задержали сотрудника ГИБДД, который торговал правами через WhatsApp
14:01, 08.08.2019
Метеоролог КФУ: «Бабье лето в этом году будет коротким, в этом виноваты люди»
13:25, 08.08.2019
В Челнах 20-летняя студентка перевела мошенникам 600 тыс рублей
13:15, 08.08.2019
В Казани на ехавшую «Ладу» упал металлический шкаф
13:03, 08.08.2019
В ДТП с автобусом в Новороссийске пострадали двое жителей Челнов
12:59, 08.08.2019
В Казани на балкон по улице Фучика заползла змея
12:54, 08.08.2019
Автобус с жителями Татарстана рухнул в пропасть под Новороссийском
11:39, 08.08.2019
В Казани центр города перекроют на несколько дней из-за праздников
11:33, 08.08.2019
В Казани на проспекте Победы появятся платные парковки
11:29, 08.08.2019
ВТБ обеспечил безналичный расчет за металлолом на 1 миллиард рублей
11:29, 08.08.2019
В Казани лишенный водительских прав мужчина арендовал авто из «Яндекс.Драйва»
11:28, 08.08.2019
В Татарстане задержали мужчину, приклеившего к себе скотчем пижаму
11:25, 08.08.2019
Группа ВТБ приобрела «Первый ОФД»
11:12, 08.08.2019
Серьезное ДТП на трассе в РТ: иномарку искорежило после столкновения с фурой
10:59, 08.08.2019
На озере Лебяжье в Казани могут построить оздоровительный лагерь​
10:45, 08.08.2019
В Челнах задержали мужчину, который приклеил к себе скотчем пижаму
10:44, 08.08.2019
Стал известен топ знаков зодиака, которые высасывают из вас энергию
10:25, 08.08.2019
В Татарстане бизнесмен ищет девушку с «потрясающей» внешностью за 200 тыс рублей
10:20, 08.08.2019
Бизнесмен из РТ ищет помощницу с ростом не выше 170 см и на зарплату 200 тыс
10:07, 08.08.2019
«Лапами шевелит»: в Казани на одном из балконов сняли на видео львицу
09:43, 08.08.2019
В Татарстане осудили пенсионера, из-за которого в ДТП погибла 25-летняя девушка
09:28, 08.08.2019
В Елабуге досрочно покинул свой пост руководитель исполкома района
09:25, 08.08.2019
В Казани задержан подозреваемый в убийстве 9-месячной девочки
08:56, 08.08.2019
Сегодня в Татарстане воздух прогреется до +22
19:43, 07.08.2019
Казань сегодня: фекалии в озере Кабан и обстрел авто на парковке
17:32, 07.08.2019
В Казани пьяный водитель «Лады», увидев полицейских, поехал по «встречке»
17:22, 07.08.2019
В Татарстане население сел уменьшилось на 100 тысяч человек
16:56, 07.08.2019
СМИ: В Челнах неизвестные похитили из киоска шаурмы 20 кг мяса
16:12, 07.08.2019
В Казани впервые в России откроется необычный детсад
16:05, 07.08.2019
В Татарстане будут судить мужчину, которого обвиняют в убийстве пенсионерок
15:59, 07.08.2019
На улице Ершова водитель обстрелял авто, занявшее его место на парковке
15:04, 07.08.2019
В Казани у подъезда насмерть забили мужчину
14:55, 07.08.2019
В Казани молочный комбинат отсудил у исполкома право на парковку
14:27, 07.08.2019
В Татарстане закрыли дело о студентке, впавшей в кому после падения из окна
14:02, 07.08.2019
Казанский тату-мастер: «Девушка набила тату в интимном месте с именем хозяина»
13:47, 07.08.2019
В Татарстане осудили экс-следователя СК, закрывшего за 1,5 млн рублей дело
13:36, 07.08.2019
Подозреваемый в жестоком убийстве пенсионерки в Челнах хотел вылечиться молитвой
13:34, 07.08.2019
В Казани сливали фекалии в озеро Средний Кабан
11:57, 07.08.2019
В Татарстане в ДТП погиб водитель, которого лишили прав
11:24, 07.08.2019
Путин пообещал победителям международных олимпиад миллион рублей
11:24, 07.08.2019
Мэрия Зеленодольска предложила горожанам обсудить облик улицы Гоголя
10:17, 07.08.2019
В Зеленодольск приедут лучшие онкологи-маммологи РТ и проведут бесплатный прием
09:49, 07.08.2019
В Челнах скончались двое мужчин во время прогулки
09:29, 07.08.2019
В России выросли расходы родителей на товары для школьников
08:48, 07.08.2019
Сегодня в Татарстане будет пасмурно, холодно и дождливо
17:53, 06.08.2019
Стали известны подробности жестокого убийства женщины в Челнах
17:08, 06.08.2019
Татарстан оказался в числе регионов, где жилищные услуги подорожали больше всего
15:59, 06.08.2019
В Зеленодольском районе началось строительство нового моста
15:28, 06.08.2019
Стало известно, где в Зеленодольске в августе отключат электричество
14:55, 06.08.2019
С 7 августа в России подорожают билеты на самолеты
10:54, 06.08.2019
Хоккеисты «Ак Барса» бесплатно постригли детей из Зеленодольска
09:09, 06.08.2019
Зеленодолец взял чужую игровую приставку, чтобы поиграть, и продал ее
08:44, 06.08.2019
В Татарстане синоптики прогнозируют сегодня грозу с ливнем
16:29, 05.08.2019
На Свияжские холмы приедут около 300 старинных автомобилей
15:31, 05.08.2019
В Зеленодольске воры изучили соцсети жертвы, а потом ограбили ее квартиру
14:12, 05.08.2019
В Зеленодольске появится первый небоскреб: на каждом этаже будет одна квартира
12:20, 05.08.2019
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
09:24, 05.08.2019
В Зеленодольске мужчина напал на сестру и избил родную мать
08:57, 05.08.2019
Синоптики предупредили татрстанцев о грозе и сильном ветре в понедельник
17:07, 03.08.2019
В Зеленодольском районе лихач на «Ладе» чуть не влетел в здание мечети
12:49, 03.08.2019
В Зеленодольске на улице Жукова убрали все незаконно установленные гаражи
11:13, 01.08.2019
Из-за неисправной печи в Зеленодольском районе сгорело сразу 6 домов
"Бизнес Online"

В Татарстане в одной из крупнейших сети магазинов запретили продажу спиртного

Cегодня, 14:47 336 2 Автор: prokazan.ru

В Татарстане запретили продажу крепкого алкоголя во всех магазинах торговой сети «Пятерочка», такле распоряжение было вынесено Госалкогольинспекцией РТ. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Решение о запрете было принято после продажи алкоголя несовершеннолетнему, в документе говорится о приостановлении с 9 августа  лицензии на розничную продажу алкоголя.

Сотрудникам ведомства поручено снять остатки алкогольной продукции с прилавков супермаркетов.

ProKazan.ru направил запрос в Госалкогольинспекцию РТ и сеть магазинов "Пятерочка".

подписывайся на наши соц.сети

комментарии

Горожанин
0
09 августа 2019
14:54
Что в Арыш мае савсем покапать перестали
Горожанин
0
09 августа 2019
15:03
Пипец видимо Ахметханову , хотя сам он такого решения не должен был принять

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

15:10, 07.08.2019
В соседней республике участковый погиб в ДТП во время прямого эфира в Instagram
14:24, 07.08.2019
СМИ: в России школьник умер после драки с десантником
14:57, 05.08.2019
Как сделать колбасу качественной?
10:37, 07.08.2019
СМИ: труженицу тыла ВОВ похоронили в мешке для трупов
10:19, 07.08.2019
Скандально известный дизайнер Артемий Лебедев «сбежал» из России
09:27, 07.08.2019
Скончалась известная российская бизнес-леди Алла Вербер
10:57, 05.08.2019
В России хотят ввести еще один способ получения зарплаты
09:49, 05.08.2019
В России задержали блогера, который призывал убивать детей силовиков
17:31, 04.08.2019
Бастрыкин отправил следователей разобраться в причинах пожаров в Сибири
17:01, 03.08.2019
В России введен запрет на выдачу микрозаймов под залог жилья
13:41, 02.08.2019
СМИ сообщили о свадьбе Ксении Собчак
10:11, 02.08.2019
В России уволили чиновницу, которая пнула ногой бездомного
17:14, 01.08.2019
В России студент изнасиловал спящую гостью дяди
12:13, 31.07.2019
В Башкирии бойцовская собака напала на 4-летнего ребенка
12:14, 30.07.2019
В соседней республике на улице нашли девятимесячного ребенка
10:50, 30.07.2019
В России упростили правила продажи и покупки жилья
16:56, 29.07.2019
В РФ двое школьников с пистолетом совершили налет на магазин игрушек
10:21, 29.07.2019
Оппозиционера Навального госпитализировали. Врач считает, что его могли отравить
09:14, 29.07.2019
В Москве в одной из квартир нашли чемодан с телом девушки
11:21, 28.07.2019
В Санкт-Петербурге известного блогера нашли мертвым в канализации
15:10, 27.07.2019
В Башкирии патологоанатом устроил стрельбу в морге
15:27, 26.07.2019
В России появятся светофоры, проецирующие «лазерный барьер» для водителей
12:22, 26.07.2019
В России после драки скончался 27-летний хоккеист
10:06, 26.07.2019
В России могут подорожать сладости
11:54, 25.07.2019
В Москве кассир сбежала через окно с 41 млн рублей. Ее объявили в розыск
09:34, 25.07.2019
В России чиновница избила бомжа ногами
17:52, 24.07.2019
В Башкирии еще один кассир украл из банка более 6 млн рублей
09:21, 24.07.2019
В США после боя скончался российский боксер
15:32, 23.07.2019
В соседней республике мужчина задушил мать шестерых детей из-за алиментов
13:44, 23.07.2019
В Уфе скончался бывший продюсер Земфиры
10:41, 23.07.2019
Россиянин держал 10-летнего сына на цепи в сарае
10:08, 23.07.2019
В Хабаровском крае в палаточном лагере произошел пожар: погиб ребенок
16:46, 22.07.2019
Скончался шеф-редактор ток-шоу «Пусть говорят»
16:10, 22.07.2019
В России пьяный водитель скорой сбил беременную женщину. Она погибла
13:58, 22.07.2019
В России мужчина изнасиловал несовершеннолетнего внука
09:26, 22.07.2019
В Подмосковье 17-летний парень скончался от бешенства
12:39, 21.07.2019
В России из-за ливней провалился участок федеральной трассы
11:07, 21.07.2019
ОМОН жестоко избил болельщиков «Спартака»
10:21, 20.07.2019
В России на АЗС водитель с лопатой спас девушку от насильника
16:17, 19.07.2019
СМИ: в России двое мужчин занялись сексом на крыше церкви
14:52, 19.07.2019
Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на отдыхе
11:22, 19.07.2019
В Москве полицейский заказал похищение начальника, чтобы добиться его увольнения
09:55, 19.07.2019
В Шереметьево из-за ЧП на борту эвакуировали пассажиров: пострадали 8 человек
09:30, 19.07.2019
В Москве экстренно госпитализировали народную актрису СССР Инну Чурикову
10:57, 17.07.2019
В Мексике блогера из РФ приговорили к 37 годам за убийство местного жителя
17:14, 16.07.2019
В России две школьницы изуродовали и задушили красивую подругу
14:41, 16.07.2019
Жителям России предложили новую схему оплаты вывоза мусора
13:34, 16.07.2019
В России гинеколог устроила фотосессию прямо во время операции
10:53, 16.07.2019
Глава Следственного комитета предложил вернуть конфискацию имущества
12:40, 13.07.2019
В московском метро женщина разделась, чтобы ей уступили место
16:01, 12.07.2019
В Башкирии трое парней надругались над 14-летней школьницей прямо в машине
13:57, 09.07.2019
Российская актриса открыла бутылку с водой при помощи своей пышной груди
12:01, 09.07.2019
В России 40-летний мужчина попытался изнасиловать свою 75-летнюю мать
13:07, 07.07.2019
В России взорвался бензовоз, перевозивший на цистерне туристов. Четверо погибших
11:08, 05.07.2019
РЖД представила концепт плацкартных вагонов без боковых полок
15:46, 04.07.2019
«По следам Панина»: житель самарской деревни изнасиловал козу и съел?
17:46, 03.07.2019
Жительница Подмосковья обвинила полицейского в изнасиловании в служебной машине
14:00, 01.07.2019
Baza: задержан подозреваемый в избиении фээсбэшников за долгое сидение в туалете
12:53, 01.07.2019
В России отзывают Porsche Panamera: автомобили могут загореться
11:58, 01.07.2019
В Госдуме предложили повысить штраф за неправильную парковку для люксовых авто
08:41, 01.07.2019
В России изменились правила продажи молочной продукции