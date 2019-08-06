В Татарстане в одной из крупнейших сети магазинов запретили продажу спиртного

В Татарстане запретили продажу крепкого алкоголя во всех магазинах торговой сети «Пятерочка», такле распоряжение было вынесено Госалкогольинспекцией РТ. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Решение о запрете было принято после продажи алкоголя несовершеннолетнему, в документе говорится о приостановлении с 9 августа лицензии на розничную продажу алкоголя.

Сотрудникам ведомства поручено снять остатки алкогольной продукции с прилавков супермаркетов.

ProKazan.ru направил запрос в Госалкогольинспекцию РТ и сеть магазинов "Пятерочка".