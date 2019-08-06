Шаймиев рассказал, как Путин подарил ему часы с руки при первой встрече

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал о первой встрече с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой он подарил ему часы со своей руки, а также о том, какие договоренности они обсуждали перед тем, как его выбрали президентом, об этом сообщает РИА Новости.

Встреча с Путиным у Шаймиева состоялась 9 июля 1999 года, когда тот приехал в Татарстан для назначения нового руководителя ФСБ по региону.

- Был хороший летний день. Мы выехали на природу, у нас была возможность пообщаться в неформальной обстановке. Прежде мы друг друга близко не знали, но бывает, что люди быстро сходятся по характеру, по общности взглядов. Мне показалось, это был именно тот случай. Поговорить нам в тот момент было о чем. Все, конечно, сводилось в основном к тому, какая обстановка в России, как дальше будет развиваться страна. Всех нас тогда это занимало больше всего, - рассказал Шаймиев.

Госсоветник РТ рассказал, что при прощании он подарил Путину командирские часы Чистопольского завода, а он снял свои часы и подарил их Шаймиеву.

- Так что я стал обладателем часов с руки нынешнего президента России. Таким было наше первое обстоятельное общение. Видимо, для обоих эта встреча оказалась очень душевной и значимой. Не часто так бывает при первом знакомстве, - заметил первый президент РТ.

Уже после этой встречи Шаймиев рассказал президенту России Борису Ельцину, что Путин показался ему "цельным и искренним человеком".

21 марта 2000 года Путин в ранге и.о. президента посетил Татарстан, на встречу с ним пригласили все руководство республики. В ходе обсуждения было принято решение, что правительствами РФ и РТ будет разработана пятилетняя федеральная программа развития республики, также договорились о подготовке нового договора.

По словам Шаймиева, населению Татарстана понравилось заявление Путина о том, что он сам возглавит комиссию по подготовке и празднованию 1000-летия Казани.

Напомним, в 2018 году Владимир Путин одержал победу на выборах главы государства. Его нынешний срок на этом посту истекает в 2024 году. За это время он, в частности, поставил задачу выполнить 12 национальных проектов, которые, по словам президента, должны повысить уровень жизни россиян и обеспечить безопасность страны на долгую перспективу.