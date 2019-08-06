В Казани нашли склад с несколькими тысячами литров нелегального пива

В Казани сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями нашли в складе по улице Тихорецкая несколько тысяч литров пива без соответствующих документов, об этом ProKazan.ru узнал сегодня из соответствующих служб.

Спецоперация сотрудников ОЭБиПК совместно с сотрудниками Госалкогольинспекции прошла 5 августа.

- Всего было обнаружено около 4 500 литров пива в стеклянных бутылках объемом 0,5 и 1,5 литра. Сейчас продукция направлена на экспертизу, - сообщили порталу.

По завершению экспертизы может быть возбуждено уголовное дело по статье "Производство, сбыт, хранение или реализация товаров, не отвечающих требованиям безопасности".