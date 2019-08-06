Метеоролог КФУ: «Бабье лето в этом году будет коротким, в этом виноваты люди»

Лето – это пора отпусков, и никто из нас морально не был готов к тому, что само лето в этом году возьмет отпуск. И если июнь ещё как-то дарил надежду на жаркое будущее, июль своими температурными скачками и осадками холодно отвечал нам “не сегодня”. В конце середины лета город погрузился в холод и проливные дожди, а фанаты "Игры престолов" всерьёз задумались, что зима возможно действительно близко.

Сейчас у людей главный вопрос на эту тему “За что нам это всё и что будет дальше?” Мы адресовали его заведующему кафедры метеорологии КФУ Юрию Переведенцеву.

Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, заведующий кафедрой метеорологии

- Юрий Петрович в чем причина холодной погоды этим летом?

- В атмосфере циркуляционный процесс устроен таким образом, что если в Европе и в Сибири будет жара, мы попадаем в так называемую ложбину, которая будет притягивать циклоны с северной Атлантики. Они приносят нам влагу и резкое похолодание. Именно на июль и август регион попал под такое влияние.

- А этот процесс естественный?

- Естественный, но не ежегодный. В нашей полосе такое случается примерно раз в 12-13 лет. К примеру похожая ситуация была в 2006 году. Примерно до 17-го августа мы будем находиться в этой холодной зоне. В целом температура на конец лета по прогнозу будет ниже нормы, похолодание начнётся уже с 10 августа, однако осадки будут сравнительно слабые.

А стоит ли ждать бабье лето в сентябре.

- Как правило, это середина сентября, и длиться бабье будет примерно 3-7 дней после выпадения определенной нормы осадков.

Бытует мнение, что во всех этих природных катаклизмах виноват человек. Вы согласны с этим?

- Так и есть, современное глобальное потепление климата в основном объясняется антропогенным фактором, то есть воздействием человека. Человек меняет химический состав атмосферы, в результате она теряет подстилающая поверхность. Человек виноват в том, что происходит с природой. Именно из-за него всё чаще происходят экстремальные природные явления и катаклизмы, которые приводят к большим разрушениям.

А какие явные моменты влияют на изменение состава атмосферы человеком?

- Влияют следующие факторы: сжигание топлива в первую очередь, потому что в атмосферу идут выбросы углекислого газа, метана, хлорфторуглерода. Это меняет химический состав атмосферы. Когда вырубаются леса под сельскохозяйственные угодья, то от этого тоже меняется природная обстановка, так как нарушается общий баланс.

В итоге, мы сами отчасти виноваты в холодном лете. В наших силах что-то исправить к следующему году. Главное, не убирать далеко тёплые вещи.