В Казани на проспекте Победы появятся платные парковки

В Казани появятся новые платные парковки, они будут находиться на проспекте Победы и улице Достоевского, об этом говорится в сборнике электронных документов мэрии.

На улице Достоевского платная парковка будет организована на четной стороне улицы вдоль дома №74а. Предполагается, что на участке от улицы Товарищеской до улицы Абжалилова смогут разместится 9 машин. Стоимость стоянки будет составлять 50 рублей в час.

На проспекте Победы возле дома №56б появится парковка на 50 мест, ее стоимость составит 30 рублей в час.

Общее количество платных парковочных мест увеличится до 4511.

Водители могут расплатиться за парковку тремя способами: через паркоматы возле парковок с помощью банковских карт, путем отправки SMS-сообщений на номер 3116, а также с помощью мобильного приложения для смартфонов, которое доступно для скачивания на сайте parkingkzn.ru.



Первые 15 минут парковки бесплатные. Это время дается для оплаты парковки, либо для того, чтобы высадить пассажира и уехать. Парковки бесплатны для инвалидов, электромобилей, а также для машин экстренных служб. Сумма штрафа за нарушение правил парковки - 2500 рублей.