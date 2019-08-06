Стал известен топ знаков зодиака, которые высасывают из вас энергию

Если люди, с которыми комфортно всегда и везде. Но бывает ведь наоборот! Кто из вашего окружения энергетический вампир?

Читаем топ знаков:

№1: Скорпион

Самый ядовитый знак. Скорпионы всегда манипулируют за спиной. Более того, вы никогда не поймете, что они замышляют. Ещё и сами останетесь виноваты.

№2: Овен

Овны сравняют вас с землей. Они могут наговорить таких гадостей, что жить не захочется. А ваши возражения пролетят мимо его ушей.

№3: Дева

Из-за своей склонности к перфекционизму они способны на энергетический вампиризм. Если вы не будете делать то, что они хотят, готовьтесь услышать о своих недостатках.

№4: Стрелец

Стрельцы зависят от настроения. Если вы разозлите их, подготовьтесь ощутить себя интеллектуально неполноценными.

№5: Водолей

Водолеи любят «питаться» положительной энергией окружающих. Рядом с ними вам всегда необходимо одобрение на любые действия. Водолеям не свойственно заботиться о чувствах других людей.

№6: Рак

Раки способны нанести удар в самый неожиданный момент. Они всегда прячут свои настоящие чувства, так что «изощренная месть» — это о них.

№7: Телец

Тельцы в плохом настроении — это худшие люди, которые вам встречались. Они становятся очень агрессивными, лишь бы доказать правоту.

№8: Близнецы

Они умеют переключаться с «милых ангелов» в «сущих дьяволов». Обожают коллекционировать самые ужасные сплетни о других людях.

№9: Лев

Львы не стремятся нанести никому вред, но им важно быть в центре внимания и знать, что с ними считаются. Они могут пообещать такое, что потом не захотят или не смогут выполнить.

№10: Козерог

Склонны жаловаться и ныть, что, конечно, не радует никого. После общения с ними можно впасть в уныние. Кстати, Козероги слишком прямолинейны и без стеснения расскажут вам всё, что думают о вас.

№11: Весы

Сложно обвинить Весы в том, что они высасывают энергию. Они излучают положительные эмоции и стремятся к гармонии. Но во время плохого настроения могут причинить боль близким.

№12: Рыбы

Рыбы всегда беспокоятся о чувствах других людей. Однако и они могут манипулировать, причем незаметно для вас. Рыбы могут ныть и занудно разговаривать, что не прибавляет энергии.