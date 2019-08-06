В Татарстане бизнесмен ищет девушку с «потрясающей» внешностью за 200 тыс рублей

В Набережных Челнов местный бизнесмен Эрик Гафаров ищет себе помощницу, он собирается платить ей по 200 тысяч рублей в месяц. Об этом житель города сообщил в соцсетях.

Девушка должна быть не выше 170 см, не старше 25 лет, иметь "потрясающий внешний вид", водительские права и загранпаспорт.

Помощница должна будет постоянно сопровождать бизнесмена в поездках, следить за его внешним видом, питанием и гардеробом.

Напомним, ранее бизнесмен из Челнов подарил незнакомке полутораметровый букет роз. Гафаров объявил конкурс в социальной сети и вручил букет победительнице. По его словам, победительницей стала та девушка, которая смогла его убедить, почему именно она должна получить от него цветы.