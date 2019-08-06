На улице Ершова водитель обстрелял авто, занявшее его место на парковке

В Казани накануне вечером около дома №55а по улице Ершова из пневматического пистолета обстреляли Mitsubishi, водитель которой якобы занял чужое место на парковке. Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Женщина Mitsubishi приехала в гости к родственникам, она впервые поставила машину на это парковочное место. Когда она вышла из гостей, то увидела, что автомобиль был расстрелян, вероятно, из пневматического пистолета.

Выяснилось, что у жильцов дома давний конфликт с одним из соседей, который не выносит, когда кто-то паркуется под окнами его квартиры, считая, что место предназначено исключительно для его автомобиля. С нарушителями его правил он разбирается при помощи пистолета. При этом другие пострадавшие автомобилисты не писали заявление в полицию на своего обидчика.

В этот раз владелица Mitsubishi написала заявление, теперь в инциденте будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.