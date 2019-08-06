В Татарстане осудили экс-следователя СК, закрывшего за 1,5 млн рублей дело

В Альметьевске осудили бывшего следователя-криминалиста Следственного комитета, который за 1,5 млн рублей закрыл уголовное дело, об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

В июне прошлого года следователь через подельника получил от подозреваемого по находящемуся в его производстве уголовному делу взятку в размере 1,5 млн рублей за прекращение уголовного преследования, мужчина был задержан, а после уволен из СК.

Было возбуждено дело по статье "получение взятки" и "посредничество во взяточничестве", экс-следователя приговорили к 4 годам колонии и штрафу в 2 млн рублей, его подельника осудили на 2 года лишения свободы условно и к штрафу в 500 тысяч рублей.