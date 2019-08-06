В Казани сливали фекалии в озеро Средний Кабан

В Казани в озеро Средний Кабан сливали фекалии, на это пожаловались жители поселка поселка Первомайский, сообщает пресс-служба ведомства.

Первоначально жалоба появилась в Сети, говорилось, что "на улицах невозможно дышать, грязная вода протекает по всему поселку и впадает в водный объект".

Прибывшие на место экологи выяснили, что нечистоты вытекали из бесхозного колодца, в результате слив канализационных вод в озеро был прекращен, а сам колодец через суд будет передан на баланс властей Казани.