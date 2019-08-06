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В Казани сливали фекалии в озеро Средний Кабан

Cегодня, 13:34 78 2 Автор: prokazan.ru

В Казани в озеро Средний Кабан сливали фекалии, на это пожаловались жители поселка поселка Первомайский, сообщает пресс-служба ведомства.

Первоначально жалоба появилась в Сети, говорилось, что "на улицах невозможно дышать, грязная вода протекает по всему поселку и впадает в водный объект".

Прибывшие на место экологи выяснили, что нечистоты вытекали из бесхозного колодца, в результате слив канализационных вод в озеро был прекращен, а сам колодец через суд будет передан на баланс властей Казани.

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комментарии

Горожанин
0
07 августа 2019
14:03
Колодец значит бесхозный, это понятно, но трубы то в колодец приходят от конкретных домовладений поселка Первомайский и фекалии в этих трубах вполне себе хозяйские. Т.е. кто-то сливал свои каки в яму и экономил на откачке. Или в Первомайском есть централизованная канализация?
Горожанин
0
07 августа 2019
14:09
Экологи когда надо ничего не видят и нечего не чувствуют

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