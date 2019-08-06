Власти объяснили закрытие одного из переходов на улице Чистопольская

В администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани прокомментировали закрытие забором пешеходного перехода на улице Чистопольской у пересечения с улицей Абсалямова, выяснилось, что это сделали ради безопасности. Об этом говорится в ответе ведомства в "Народном контроле".

Напомним, забор был поставлен на этом месте несколько недель назад, что вызвало у местных жителей большое недовольство. В ответе администрации говорится, что забор должен увеличить пропускную способность на перекрестке, а решение приняли совместно с представителями комитета по транспорту, управления архитектуры и градостроительства, ГИБДД Казани.

В свою очередь в ГИБДД дали более подробный комментарий.

- В прошлом году на этом перекрестке произошло семь ДТП. Четыре столкновения и три наезда на пешеходов. Это очень много. Мы проанализировали ситуацию: причиной происшествий стало то, что водители, выезжающие с Абсалямова на Чистопольскую с левым поворотом, торопятся проехать, при этом пешеходы зачастую оказываются в "слепой" зоне автомобилистов, - цитирует "Реальное время" слова представителя ведомства.

— Но разметка для слабовидящих и незрячих теперь упирается в забор?!

— Эти плитки надо убрать, мы проинформируем исполком города.

К слову, рядом с этим перекрестком также огородили забором газон.

Ранее популярный блогер Илья Варламов отреагировал на петицию казанцев, которые требуют от властей прекратить ставить столько заборов, он подтвердил, что заборы не улучшают ситуацию с безопасностью на дорогах.