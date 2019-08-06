В ТАТАРСТАНЕ ПРОВЕЛИ УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ

Впервые в Татарстане 5 августа в МСЧ Альметьевска провели уникальную операцию по лечению нарушения функции мочеиспускания с использованием инновационного метода сакральной нейромодуляции.

Имплантацию провел уролог Медсанчасти Руслан Радисович Давлетов совместно с профессором, д.м.н., заведующим отделением урологии Российского геронтологического научно-клинического центра им. Н. И. Пирогова Минздрава России (г. Москва) Григорием Георгиевичем Кривобородовым. Операция прошла в рамках образовательного курса по сакральной нейромодуляции на базе Медсанчасти ОАО «Татнефть» для врачей из Альметьевска и Казани. Помимо практической части в ходе курса были рассмотрены теоретические вопросы, связанные с отбором пациентов.



Инновационный метод сакральной нейромодуляции, разработанный компанией Medtronic, заключается в стимуляции сакральных нервов слабым электрически током. В результате оказывается воздействие на нервные волокна, влияющие на поведение органов малого таза. Электрические импульсы генерируются системой InterStim, состоящей из нейростимулятора и электрода, которые имплантируются пациенту подкожно. Система InterStim решает достаточно деликатные проблемы пациентов, связанные с нарушениями функций тазовых органов и кишечника: гиперактивный мочевой пузырь, необструктивная задержка мочеиспускания, нарушения функций кишечника и др.



К сакральной нейромодуляции прибегают, когда консервативные методы лечения и использование фармацевтических препаратов показывают низкую результативность. Преимуществами метода являются малоинвазивность, возможность воздействия на противоположные друг другу проявления болезни (недержание и задержка), использование одного устройства как для лечения нарушений функций мочеиспускания, так и кишечника, а также программирование индивидуальных параметров стимуляции врачом с исключением их изменения пациентом.



Имплантации предшествует тестовая стимуляция, чтобы понять, будет ли эффективно лечение для конкретного пациента. При достижении положительного результата от действия электродов проводится операция по имплантации нейростимулятора. Операция длится 1–2 часа и может осуществляться под местной анестезией.



Согласно эпидемиологическим исследованиям 16 % всего населения западных стран страдает от симптомов гиперактивного мочевого пузыря; недержанием мочи страдает каждый 6-й пациент старше 50 лет, недержанием кала — каждый 12-й. Нейрогенные нарушения мочеиспускания не только значительно ухудшают качество жизни пациентов, но могут привести к развитию жизнеугрожающих осложнений вследствие нарушения оттока мочи из верхних мочевых путей, что в 10 % случаях может являться основной причиной смерти. В силу анатомических особенностей большая часть пациентов - женщины. Однако лишь 15-45 % пациентов предпринимают попытки найти адекватные способы контроля своего заболевания. В пересчете на население республики Татарстана речь идет примерно о 10 000 пациентов, которые не получают удовлетворительного лечения своего заболевания.