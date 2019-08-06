В Казани полицейские провели рейд на на рейве, длящемся 40 часов

В Казани на технофестивале TAIZOLEN, который длился почти 40 часов, прошел наркорейд МВД, об этом сообщили в УВД города.

Фестиваль проходил с 3 по 4 августа в музыкальном пространстве Werk, который находится в здании бывшей мебельной фабрики на улице Габдуллы Тукая. В ходе фестиваля посетители могли потанцевать под музыку более 30 диджеев из нескольких стран на трех сценах.

Уже утром в один из дней в клуб прибыли полицейские, рейд проходил при участии администрации музыкального пространства.

Всего проверили 78 посетителей, выяснилось, что 19-летний казанец употреблял морфин и дезоморфин, у 27-летнего парня положительным оказался тест на употребление марихуаны, а 26-летний молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования, его доставили в полицию, где наложили штраф.

- За немедицинское потребление наркотических средств предусмотрено наказание в виде административного штрафа или административного ареста сроком до пятнадцати суток, - отметили в УВД.