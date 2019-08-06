Главу ПСО «Казань» заставят выплатить почти 1 млрд рублей по чужому кредиту

Глава ПСО "Казань" Равиль Зигнашин должен будет выплатить 897 млн рублей за кредит рухнувшего "Татфондбанка", такое решение вынес накануне Арбитражный суд РТ. Об этом сообщает "Коммерсант".

Агентство по страхованию вкладов обратилось в суд, чтобы обязать выплатить компанию в пользу "Татфондбанка" 897 млн руб по договору поручительства, заключенному с ним 31 декабря 2015 года. Согласно документу, ПСО "Казань" взяло на себя обязательства по четырем кредитам казанского ООО "Урман", привлеченным 31 марта 2015 года. В июне 2017 года "Урман" признали банкротом, она так и не выплатила долг, а "Татфондбанк" вошел в реестр требований его кредиторов с суммой 926,7 млн руб.

Сам Зигнашин в суде заявил, что что не подписывал договор поручительства, так как 31 декабря 2015 года в Казани не был. Однако эксперт, проведший почерковедческую экспертизу подтвердил, что на договоре поручительства стоит подпись Зиганшина, а оттиск печати соответствует оттискам на других документах компании, имеющихся у банка.

По словам главы ПСО "Казань", возможно, что компания обжалует решение суда. На это у него есть один месяц.