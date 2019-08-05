В Казани водитель Peugeot сбил отца и сына на велосипедах. Один из них погиб

В Казани в РКб скончался 46-летний мужчина, которого вместе с 70-летним отцом, когда они ездили на велосипедах, сбил 30-летний водитель Peugeot Partner. Информацию из соцсетей подтвердил источник портала.

ДТП случилось в 15 часов 26 августа у дома №30 по улице Родины.

- Водитель на высокой скорости не выбрал безопасный боковой интервал и сбил велосипедистов, которые ехали в попутном направлении. В результате младший мужчина скончался днем 3 августа от тяжелой травмы головы, его отец находится в больнице в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, - сообщили порталу.

Ведется расследование.