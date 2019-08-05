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ntr-24.ru

В Татарстане обсуждают сбежавших из рухнувшего зоопарка рептилий

Cегодня, 16:12 111 1 Автор: prokazan.ru

В Нижнекамске обсуждают ситуацию с якобы сбежавшими из передвижного зоопарка рептилиями, шатер зоопарка упал накануне утром под силой шквалистого ветра. Об этом сообщает телеканал НТР.

Плотный тент обрушился из-за сильного порыва ветра, очевидцы говорят, что даже видели рептилий на улице. Под упавшим тентом несколько часов находились более тридцати животных - черепахи, змеи, обезьяны.

Работник зоопарка опроверг сообщения о свободно ползающих по городу рептилиях. 

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комментарии

Горожанин
0
06 августа 2019
16:40
Вот так надо писать новости!

Якобы в Нижнекамске обсуждают ситуацию с якобы сбежавшими из якобы передвижного якобы зоопарка рептилиями, шатер якобы зоопарка якобы упал накануне утром якобы под силой якобы шквалистого ветра. Об этом якобы сообщает телеканал НТР.

Якобы плотный тент обрушился из-за якобы сильного порыва ветра, очевидцы якобы говорят, что якобы даже видели рептилий на улице. Под якобы упавшим тентом якобы несколько часов находились якобы более тридцати животных - черепахи, змеи, обезьяны.

Работник зоопарка якобы опроверг сообщения о якобы свободно ползающих по городу рептилиях.

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