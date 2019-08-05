В Татарстане обсуждают сбежавших из рухнувшего зоопарка рептилий

В Нижнекамске обсуждают ситуацию с якобы сбежавшими из передвижного зоопарка рептилиями, шатер зоопарка упал накануне утром под силой шквалистого ветра. Об этом сообщает телеканал НТР.

Плотный тент обрушился из-за сильного порыва ветра, очевидцы говорят, что даже видели рептилий на улице. Под упавшим тентом несколько часов находились более тридцати животных - черепахи, змеи, обезьяны.

Работник зоопарка опроверг сообщения о свободно ползающих по городу рептилиях.