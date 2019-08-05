Тест дня: вы хитрый, умный или находчивый человек?

ProKazan.ru предлагает вам пройти тест, чтобы узнать, какой вы человек.

Все люди разные и каждый по своему приспосабливается к различным жизненным ситуациям - кто-то изворачивается, кто-то говорит все прямо. Проверь себя и узнай, какой ты.