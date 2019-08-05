В Казани после многочасового ливня вновь затопило дороги

В Казани затопило улицы после многочасового дождя, об этом горожане стали сообщать в соцсетях.
На фото и видео видно, как автомобили преодолевают потоки воды, пострадали проспект Победы, улица Дзержинского и другие улицы в центре города.
Напомним, ранее сообщалось, что Татарстан находится под влиянием атмосферных фронтов южного циклона Черноморского происхождения, который за прошедшие сутки преодолел расстояние в 1200 километров, из-за чего по всей республике идут дожди. Сегодня в большинстве районов республики ожидаются дожди, местами сильные, ночью в отдельных районах грозы.
комментарии
все начальники в казани плохие люди
гнатьвсех начлаьников
вот и топитьказань
толстый неумный тупой вот ктопарвит в казани вдобавок воняет любить портить воздух при подчиненых
ВОН все начальники! пока вас не покарали
толстый неумный тупой вот ктопарвит в казани вдобавок воняет любить портить воздух при подчиненых
ВОН все начальники! пока вас не покарали
гнатьвсех начлаьников
вот так и живем
помню как плавали авто на булаке во время сильных ливней