В Казани после многочасового ливня вновь затопило дороги

В Казани затопило улицы после многочасового дождя, об этом горожане стали сообщать в соцсетях.

На фото и видео видно, как автомобили преодолевают потоки воды, пострадали проспект Победы, улица Дзержинского и другие улицы в центре города.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарстан находится под влиянием атмосферных фронтов южного циклона Черноморского происхождения, который за прошедшие сутки преодолел расстояние в 1200 километров, из-за чего по всей республике идут дожди. Сегодня в большинстве районов республики ожидаются дожди, местами сильные, ночью в отдельных районах грозы.