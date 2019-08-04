В Казани на стройке в «Салават Купере» упал кран

В Казани на стройке 4 комплекса ЖК «Салават Купере» рухнул кран, это случилось сегодня в 13 часов. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

- Кран с невысокой стрелой до 30 метров. Перевернулся, стрела пробила ограждение со стороны дороги. Работы не остановлены. По нашей информации причина - не соблюдение правил техники безопасности и перегруз, - сообщил руководитель движения по борьбе за права крановщиков Владимир Водолазов, передает Kazanfirst.ru.

В результате инцидента никто не пострадал. К слову, в минувшую пятницу строительство этого ЖК проверили сотрудники Ростехнадзора, прокуратуры и инспекции по труду. По словам крановщиков, проверка заняла всего лишь три часа.

Ранее сообщалось, что в Межрегиональном профсоюзе «Рабочая ассоциация» по Республике Татарстан заявили, что крановщики начали забастовку, в результате была остановлена работа на более чем 30 объектах строительства жилых комплексов Казани. Крановщики жалуются на плохие условия работы и низкую зарплату.