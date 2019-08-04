Синоптики сообщили, когда в Татарстане ожидается потепление

Татарстан сегодня находится под влиянием атмосферных фронтов южного циклона Черноморского происхождения, который за прошедшие сутки преодолел расстояние в 1200 километров, из-за чего по всей республике идут дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Завтра, 6 августа, в большинстве районов республики ожидаются дожди, местами сильные, ночью в отдельных районах грозы, ночью ожидается +7..+12 градусов, днем не выше +11..+16 градусов.

7 и 8 августа ожидаются дожди, но температура постепенно начнет повышаться. Днем 7 августа прогнозируется +14..+19 градусов, днем 8 августа +19..+24 градусов.