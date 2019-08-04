В Казани налогового инспектора обвинили в размещении детского порно

В Казани 42-летнего налогового инспектора по статье "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, подозреваемый с 2013 по 2016 год, создав аккаунт "ВКонтакте", разместил там ссылку на страницу с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

- На мужчину завели уголовное дело, 24 июля он был задержан, сейчас он находится под подпиской о невыезде, - сообщили порталу.

Кстати



Изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение через Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних наказываются лишением свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового.