Метшин пообещал честный выкуп домов, где пройдут новые дороги

Мэр Казани Ильсур Метшин гарантировал справедливую рыночную компенсацию владельцам земель и домов, попадающих в зону строительства дорог проекта генплана-2035.

Разработкой генплана Казани занимается Институт генплана Москвы.

- Мы не можем ставить под сомнение профессионализм этого коллектива. Они профессионалы своего дела, но и они не чудотворцы, не могут сделать так, чтобы машины летали по воздуху, не задевая транспортные коридоры. С другой стороны, мы гарантируем каждому собственнику земельного участка, жилого дома справедливую рыночную компенсацию, которая позволит соблюсти все права на частную собственность, - заявил Метшин.

При обсуждении нового генплана Казани самым популярным стал вопрос о дорогах, жители города интересуются, попадет ли их дом или земельный участок в створ новой дороги. Пока в администрации не дают конкретных ответов, заявляя, что план сейчас содержит лишь направление дороги и ее категорию.