В России задержали блогера, призывавшего из-за митингов убивать детей силовиков

В Москве задержали блогера Макса Стеклова, который в соцсетях призывал убивать детей силовиков.

- Возбуждено уголовное дело в отношении автора поста по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Свой пост Макс Стеклов опубликовал после несогласованной акции 27 июля. Обсуждение касалось попыток выяснить по фотографиям личности силовиков, работавших на акции.