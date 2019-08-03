Фанаты ЦСКА громили Казань, а правоохранители молчали: видео с улицы Баумана

В Казани на Центральном стадионе сегодня состоялся матч матч «Рубин» - ЦСКА. В столицу Татарстана съехались болельщики и устроили погром на улице Баумана. Видеозапись опубликована горожанами в соцсети.

На кадрах видно, как возле кинотеатра «Родина» молодые люди под кричалки зажигают дымовые шашки. Сотрудники полиции следят за выходкой гостей, однако не вмешиваются.

Тем временем, действия полиции обсуждают в Телеграме. Так канал «Татарская якудза» осудил бездействие правоохранительных органов.

«Эти великовозрастные огалтелые лбы как всегда устроили дебош в центре города, жгли фаеры, пугали людей, туристов. Удивляет, что полиция ведёт себя абсолютно беззубо. Она есть и одновременно её нет! Фанам даже замечаний не делали, не показали, что так вести себя нельзя, не поставили на место. Чего сюсюкаются с этими телами?» - написал админ канала.