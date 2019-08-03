В Казани девушка отбилась от мужчины с ножом, укусив его за руку

В центре Казани на улице Татарстан было совершено покушение на девушку. Неизвестный мужчина напал на пострадавшую с ножом, однако ей удалось отбиться и даже укусить обидчика.

Сообщается, что девушка возвращалась домой от подруги. За некоторое время до нападения она заметила мужчину, идущего за ней и озиравшегося по сторонам. Как только жертва вошла на неосвещенный участок улицы, мужчина ударил ее по голове. В руке у него девушка разглядела нож, однако начала активно сопротивляться. Во время потасовки она смогла укусить нападавшего за руку, после чего он убежал.

После случившегося девушка позвонила в скорую и полицию, а затем мужу. Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга.

По горячим следам мужчину найти не смогли.